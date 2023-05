Onderzoek toont aan: een paar porties groente en fruit staan gelijk aan 4000 extra stappen

Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat het consequent consumeren van meer fruit en groenten net zo goed voor je hart is als 4000 extra stappen zetten.

Verschillende factoren

Aan het onderzoek deden 2380 mensen mee. De gemiddelde leeftijd was 54 jaar en 54% was vrouw. Naast het invullen van een sportschema, vulden zij ook de speciale voedselfrequentievragenlijst in. Tijdens de analyse controleerden de onderzoekers verschillende factoren, zoals leeftijd, geslacht, totale dagelijkse energie-inname, rookstatus, cholesterolgehalte, bloeddruk, diabetes en regelmatig lichamelijk activiteitsniveau.

Groente en fruit eten

Wat blijkt? Wanneer de deelnemers meer groenten, fruit, volle granen, peulvruchten, noten, vis en gezonde vetten aten (en rood vlees en alcohol vermeden), dan leidde dit tot een betere conditie. “De verbetering in conditie die we waarnamen bij deelnemers met betere diëten was vergelijkbaar met het effect van elke dag 4.000 extra stappen zetten”, zegt Michael Mi, auteur van het onderzoek.

Meer onderzoek nodig

Hoewel uit de resultaten blijkt dat er wel degelijk een verband is tussen voeding en verbeterde conditie, is er meer onderzoek nodig. “We kunnen nog niet concluderen dat goed eten zorgt voor een betere conditie”, zegt Mi. We houden het in de gaten!

Dit heerlijke ontbijt uit de oven bestaat alleen uit groenten en ei en hapt lekker weg in de ochtend. Zo heb je die extra portie groenten zo binnen:

Bron: European Journal of Preventive Cardiology