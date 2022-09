Onderzoek toont aan: het aantal stappen is minder belangrijk dan het tempo

Feit: wandelen is goed voor de gezondheid en je houdt je conditie ermee op peil. Waar velen van ons gefixeerd zijn op het aantal stappen dat we dagelijks zetten, blijkt iets anders veel belangrijker... Het wandeltempo.

Tempo belangrijker dan aantal stappen

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, gepubliceerd in vakbladen JAMA Neurology en JAMA Internal Medicine. Hoe sneller je wandelt, hoe meer gezondheidsvoordelen je uit je wandeling haalt, concludeerde een Australische onderzoeksgroep.

Onderzoek

Zij volgden de gezondheid van een groep mensen maar liefst zeven jaar lang. Hierbij analyseerden ze nauwkeurig hoeveel de deelnemers bewogen op een dag. Het resultaat was verrassend.

Al vanaf 3.800 stappen resultaat

Waar vaak wordt geroepen dat het ’t beste is om minimaal 10.000 stappen per dag te zetten, bleek uit dit onderzoek dat je al van gezondheidsvoordelen geniet vanaf 3.800 stappen per dag. Volgens het onderzoek verlaag je het risico op hartaandoeningen, kanker en vroegtijdige sterfte met ongeveer 10% bij elke 2.000 stappen die je extra zet.

Dementie

Wel geven ze toe dat hoe dichter je in de buurt komt bij de 10.000 stappen, hoe meer voordelen je hebt. Het risico op dementie verklein je aanzienlijk door minimaal 9.800 stappen per dag te zetten. Volgens de onderzoekers verlaag je de kans op dementie dan met wel 50%. Bij 3.800 stappen per dag is dat ‘slechts’ 25%.

Tempo

Maar de belangrijkste onderzoeksconclusie is, dat het wandeltempo veel belangrijker is dan het aantal stappen. De gezondheidsvoordelen zijn aanzienlijk meer als je op hoog tempo loopt dan wanneer je slentert.

Kort en snel

Sterker nog: wanneer je op verschillende momenten op de dag kort in een hoog tempo wandelt, heb je minder kans op hartaandoeningen, kanker, dementie en vroegtijdig sterven, dan wanneer je een half uur traag wandelt, zo stellen de onderzoekers. Doe er je voordeel mee!

Aan de wandel? Vergeet niet te rekken!

Bron: Nieuwsblad