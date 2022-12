Onderzoek toont aan: mannen met een hoog libido leven langer

Lusten jullie er allebei wel pap van? Dan vallen jullie al helemaal in de prijzen, zo blijkt uit nieuw onderzoek. En ze vreeën nog lang en gelukkig...

Onderzoek naar libido

Het zit zo: de Japanners deden onderzoek naar een hoog libido en de gezondheidsvoordelen die daarbij horen. Er deden ruim 8,5 duizend mannen en 12,5 duizend vrouwen mee. Deze mensen werden maar liefst 10 jaar lang onderzocht.

Resultaten

De onderzoeksresultaten zijn ongelooflijk. Mensen met een lager libido hebben namelijk volgens de studie een grotere kans om alcoholist te worden, diabetes en psychische problemen te krijgen. Daarnaast lachen ze minder en bleken ze vaker laag opgeleid. Dat is nogal wat!

Langer leven

Voor mannen geldt zelfs dat een hoger libido leidt tot meer levenslust én ze leven doorgaans langer. Mannen boven de 40 jaar met een laag libido hebben 1,94 keer meer kans om te overlijden aan kanker en overlijden 1,36 keer vaker aan hartziekten. Voor vrouwen werd dit verband niet gevonden.

Gezond seksleven

Hoe de onderzoekers dit verklaren? Een gezond seksleven leidt tot een gezonder persoon, zeggen ze. Seks zorgt namelijk onder andere voor betere slaap, versterkt het immuunsysteem en vermindert depressie en angsten. Nou, je weet wat je te doen staat...

