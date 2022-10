Onderzoek wijst uit: dít is het beste tijdstip voor een work-out

Als je je training wil optimaliseren, kan het verstandig zijn om ’s ochtends te trainen. Dat is wat de wetenschap erover zegt. We leggen het even uit.

Beste tijdstip work-out

’s Ochtends sporten - vooral op een lege maag - is de beste manier om opgeslagen vet te verbranden en dus ideaal om af te vallen. Volgens professor Anthony Hackney van de Universiteit van North Carolina heeft dit te maken met je hormoonhuishouding. Die is ’s ochtends zo ingesteld, dat bewegen je vetverbranding een extra boost geeft. “In de vroege ochtend is je hormonale profiel vatbaarder voor een efficiëntere vetstofwisseling”, zegt hij.

’s Ochtends sporten

Mensen hebben van nature verhoogde niveaus van cortisol en groeihormonen in de ochtend. Deze zijn beide betrokken bij het metabolisme, waardoor je dus meer van je energie uit je vetreserves haalt. Onderzoek suggereert ook dat ochtendsporters de hele dag door minder eetlust hebben. Dat helpt nog eens extra tegen gewichtstoename. Zorg wel voor een goede warming-up voor je begint met de work-out.

Even aan wennen

Heb je moeite met opstaan? Geen probleem. Je moet er simpelweg aan wennen. Een paar keer vroeg opstaan om te sporten, zorgt ervoor dat je biologische klok wordt verzet. Een andere studie toont aan dat sporten om 7 uur ’s ochtends je biologische klok naar voren kan verschuiven, wat betekent dat je je ’s ochtends alerter voelt en ’s avonds eerder moe wordt. Hierdoor krijg je in de avond mogelijk voldoende rust om de volgende ochtend eerder wakker te worden.

Minder stress

Sommige onderzoeken suggereren zelfs dat het gemakkelijker is om vast te houden aan gezonde gewoonten als je ze ’s ochtends doet. Tot slot kan ochtendactiviteit leiden tot een betere mentale gezondheid en productiviteit gedurende de dag. En lichaamsbeweging is natuurlijk geweldig om stress te verminderen. Kortom: zet die wekker maar vast. Succes!

Wil je na een periode van inactiviteit het sporten weer oppakken? Begin dan rustig aan, tipt diëtiste Wendy. Maar wanneer sport je genoeg?

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Time