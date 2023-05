Onderzoek wijst uit: multivitaminepillen helpen je hersenen fris en fruitig te blijven

Zeker bij mensen met hart- en vaatproblemen kan het slikken van multivitaminepillen erg effectief zijn.

Multivitaminepillen

Voor het onderzoek van de universiteit van Harvard en Columbia volgden de onderzoekers 3500 mensen van 60 jaar drie lang. De ene helft slikte elke dag een multivitaminepil en de andere helft een placebomiddel. Uiteraard wisten de proefpersonen niet in welke groep ze zaten. Na drie jaar kregen zij - net als aan het begin - allerlei cognitieve opdrachten, die ze thuis via de computer konden uitvoeren. De focus lag op de geheugenfunctie van de hippocampus. Dit gedeelte van de hersenen gaat (langzaam) achteruit door ouderdom.

Verrassende resultaten

Wat blijkt? Het verschil tussen beide groepen was erg groot. De deelnemers die multivitamines slikten, waren cognitief veel sterker. Hun hersenen waren zelfs gemiddeld drie jaar jonger dan die van hun placebo slikkende leeftijdsgenoten. Kortom: het slikken van één multivitaminepil per dag kan helpen je hersenen fris en fruitig te blijven.

Hart- en vaatproblemen

Er kwam nog een interessant detail in de studie naar voren: bij de deelnemers die leden aan hart- en vaatziekten was het effect van de vitaminepillen nog groter. “Het lijkt erop dat mensen met hart- en vaatziekten gemiddeld lagere hoeveelheden micronutriënten in hun lichaam hebben en dat het dagelijks slikken van multivitaminen dit probleem oplost”, legt onderzoeker Adam Brickman uit aan Scientias. Om daar zeker van te zijn is meer onderzoek nodig.

Betaalbare oplossing

Hup, naar de drogist. Het slikken van multivitamines is een veilige, simpele en betaalbare manier om je cognitieve gezondheid een boost te geven óf de aftakeling bij ouderdom te vertragen. Maar... vergeet niet dat supplementen niet een gezonde leefstijl vervangen. Het blijft belangrijk om voldoende te bewegen en gezond te eten.

Diëtiste Wendy vertelt welk supplement bijna iedereen zou moeten nemen:

Bron: Scientias