Onderzoekers: “Fietsende 80’ers hebben immuunsysteem van 20’er” Beeld Getty Images

Onderzoekers: “Fietsende tachtigers hebben het immuunsysteem van een twintiger”

Dat fietsen gezond is, weten wij in Nederland natuurlijk als geen ander. Toch blijkt het nóg gezonder te zijn dan we al dachten: wetenschappers in London hebben namelijk ontdekt dat tachtigers die regelmatig lange afstanden fietsen, het immuunsysteem van een twintiger hebben.