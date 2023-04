Onrustige benen? Dít is de oorzaak en zo kom je er vanaf

Maar wat kun je nu het beste doen tegen rusteloze benen?

Wat zijn rusteloze benen?

Duizenden Nederlanders hebben last van rusteloze benen, ook wel het restless legs syndrome (RLS) genoemd. Het lukt je dan maar niet om je benen stil te houden. Dit zorgt voor een vervelend gevoel, tintelingen of kriebels in je onderbenen.

Onrustige benen in bed

Het lijkt onschuldig, maar soms kan het echt verschrikkelijk zijn. De één omschrijft het als mieren die over je benen lopen, terwijl de ander het vergelijkt met elektrische schokken of bubbels en jeuk in je benen.

Sommigen voelen het in één been, terwijl het bij anderen in allebei de benen of zelfs andere lichaamsdelen, zoals voeten, bovenbenen of armen voorkomt.

Als bijkomend verschijnsel van restless legs kunnen soms heftige beenbewegingen in de slaap optreden.

De symptomen van onrustige benen

Als je last hebt van restless legs, zal je waarschijnlijk de volgende symptomen herkennen:

Drang om te bewegen, vooral als je zit of ligt

Je kunt niet lang stilzitten, zoals tijdens het reizen of bij een bioscoop- of theatervoorstelling

Tintelend, jeukend of kriebelend gevoel in je benen

Slapeloze nachten

Rusteloosheid

Moeite om in slaap te vallen

Vermoeidheid en slaperigheid overdag

Wat zijn de oorzaken van rusteloze benen?

De oorzaak van de rusteloze benen is helaas nog onbekend. Het ontstaat vaak tijdens een zwangerschap of door het slikken van bepaalde medicijnen. Ook zou het kunnen duiden op een verminderde nierfunctie.

In zeldzame gevallen kan er een andere oorzaak achter onrustige benen schuilen, zoals suikerziekte of inwendige spataderen. Dit kan je huisarts achterhalen.

Roken, alcohol, overgewicht en koffie kunnen de klachten verergeren. Hetzelfde geldt voor verminderde beweging. Dus mocht je last hebben, dan is het verstandig om hier eerst mee te stoppen. Worden de klachten niet of nauwelijks minder? Ga dan langs de huisarts.

Stress

Onrustige benen worden vaak in verband gebracht met stress. Dit komt ten eerste omdat als je je onrustig voelt, het lijkt alsof je stress hebt. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Wel kunnen rusteloze benen uiteindelijk zorgen voor stress.

Wanneer je slecht slaapt door RLS, kun je overdag erg moe zijn. Als je dan niet voldoende rust neemt en maar blijft doorgaan, maakt je lichaam stresshormonen aan om je scherp te houden. Dit is niet erg voor een keer, maar op een gegeven moment kan dit voor chronisch stress zorgen.

Vitaminetekort

Ook een (tijdelijk) ijzer- of magnesiumtekort kan de oorzaak zijn van rusteloze benen. Zo hebben bloeddonoren in de week nadat ze bloed hebben gegeven, weleens last van RLS door een tijdelijk ijzertekort.

Over het algemeen is een vitaminetekort niet de onderliggende oorzaak, maar het werkt vaak niet mee. Het slikken van vitaminesupplementen kan dan helpen de klachten deels te verminderen.

Wat kun je tegen onrustige benen doen?

IJzer en magnesium

Sommige mensen hebben baat bij extra ijzer of magnesium. Maar ga niet zomaar wat supplementen slikken. Vraag van tevoren altijd even je huisarts voor advies.

Medicatie

Er zijn medicijnen die de klachten van rusteloze benen kunnen verminderen. Deze geneesmiddelen worden alleen ingezet als de klachten ernstig zijn. Het gaat om de medicijnen pramipexol en ropinirol. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je eerst langs de huisarts.

Alternatieve geneeswijzen

Ook yoga, manueel therapie, massage, podotherapie en acupunctuur zouden de klachten kunnen verminderen. Helaas is geen van deze behandelingen wetenschappelijk bewezen, maar sommigen zweren erbij.

Ook dokter Rutger heeft een paar tips tegen rusteloze benen:

Bron: Healthline, Zaans medisch centrum.