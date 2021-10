Ontstoken oog? Zo kom je er vanaf

Rode, tranende ogen, een branderig of jeukend gevoel, opgezwollen oogleden en soms zelfs slijm of pus: een oogontsteking is écht geen pretje.

Oorzaken oogontsteking

Allereerst is het goed om te weten waar zo’n ontstoken oog precies vandaan komt. De meest voorkomende oorzaak is een virus of bacterie. Een virale oogontsteking gaat meestal hand in hand met verkoudheidsverschijnselen doordat het virus in de neus- of keelholte overslaat op de ogen.

Een oogontsteking kan ook ontstaan door schimmels, parasieten, een stoffige omgeving of iets simpels als een vuiltje in je oog. Mensen met het droge ogen syndroom hebben ook vaak last van een oogontsteking. Bij dit syndroom wordt er te weinig traanvocht aangemaakt of verdampt er te veel traanvocht. Hierdoor worden de ogen droog en geïrriteerd.

Besmettelijk

Zowel een virale als een bacteriële oogontsteking is besmettelijk. Het is daarom erg belangrijk dat je altijd je handen wast nadat je in contact bent geweest met iemand met een ontstoken oog. Gebruik verder niet dezelfde handdoek, washand of oogmake-up.

Ontstoken oog behandelen

Het verschilt hoe lang een oogontsteking duurt, maar meestal geneest het binnen één tot twee weken vanzelf. In de tussentijd kun je wel wat stappen ondernemen om je oog goed te verzorgen. Haal slijm en pus regelmatig weg met een nat wattenstaafje of -schijfje. Strijk hierbij altijd van de buitenste ooghoek naar de binnenste, dus richting de neus.

Vermijd verder oogmake-up, draag een zonnebril bij veel licht, was regelmatig je handen en pak iedere dag een schone handdoek voor jezelf. Verder is het natuurlijk vanzelfsprekend dat je het ontstoken oog zo min mogelijk moet aanraken. Tegen de zwelling kun je het ooglid voorzichtig koelen met een zak ijs.

Lenzen

Mensen met lenzen kunnen als ze een ontstoken oog hebben beter een bril dragen totdat de ontsteking helemaal over is. Als je weer lenzen gaat gebruiken kun je zachte lenzen, een lenzendoosje en lenzenvloeistof beter vervangen. Harde lenzen moeten extra goed worden gereinigd voordat je ze weer in doet.

Druppels bij een ontstoken oog

Neemt de ontsteking niet af of worden de klachten erger? Breng dan een bezoek aan de huisarts. Als het om een bacteriële ooginfectie gaat, kan de boosdoener met een onderzoek achterhaald worden en krijg je medicijnen voorgeschreven. Zo kan de huisarts kunsttranen voorschrijven. Bij de drogist vind je ook druppels tegen geïrriteerde ogen, maar als je te maken hebt met een ontsteking kun je jezelf beter later adviseren door een arts.

BEKIJK OOK: Last van droge ogen? Dit kunnen de oorzaken zijn:

Bron: Oogfonds, Thuisarts