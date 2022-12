Ooglaseren in 2023? Dít moet je weten

Benieuwd wat voor jou de beste zorgverzekering voor 2023 is?

Blijvend resultaat

Ooglaseren is een chirurgische behandeling waarbij de vorm van je hoornvlies wordt aangepast. Deze aanpassing is onomkeerbaar en het effect ervan blijvend. Je bent dus in principe helemaal klaar na één keer ooglaseren.

Niet goed, bril terug?

Hoewel de kans maar klein is, kan het gebeuren dat je gelaserde ogen na een paar jaar wat achteruit gaan, zodat je toch weer die bril of contactlenzen nodig hebt. Heb je dan garantie?

Bas Knopperts, zorgexpert bij Independer: “Bijna alle klinieken in Nederland bieden in dat geval een gratis herbehandeling aan. Sommige tot maximaal twee, drie of vijf jaar na de eerste behandeling. Maar er zijn ook klinieken die je levenslange garantie geven. Goed om dit nog even na te vragen, voordat je een keuze maakt.”

Het oog wil ook wat

Je ogen laten laseren is, zeker op korte termijn, duurder dan een nieuwe bril of contactlenzen. Je betaalt al snel een bedrag dat gemiddeld tussen de 2.000 en 3.000 euro ligt. Dat het prijskaartje zo pittig is, komt vooral omdat ooglaseren high-tech geneeskunde is, waarvoor specialistische kennis en dure apparatuur worden gebruikt.

Vanwege deze kosten kozen veel Nederlanders ervoor om hun ogen te laten laseren in het buitenland. Vooral Turkije was jarenlang een populaire ooglaser-bestemming. Inmiddels is het prijsverschil tussen Nederland en Turkije een stuk kleiner geworden, terwijl de prijzen voor vliegtickets juist stijgen. Het is dus niet per se goedkoper om nog naar het buitenland te vliegen voor een medische behandeling.

Ooglaseren verzekeren

Alleen bij hoge uitzondering vergoedt je basisverzekering een ooglaserbehandeling. Zorgexpert Bas Knopperts: “Er moet dan sprake zijn van een medische indicatie. Die krijg je bijvoorbeeld als er een groot verschil zit tussen de afwijking van beide ogen of als je ogen geen contactlenzen kunnen verdragen (intolerantie). Dit komt maar zelden voor. Je kunt wel een deel van de kosten vergoed krijgen, door te kiezen voor een aanvullende verzekering. Besef alleen wel dat geen enkele verzekeraar de volledige behandeling vergoedt. Het grootste deel komt voor eigen rekening. Er zitten bovendien grote verschillen in de hoogte van de vergoeding. Die kan variëren van slechts 100 tot ruim 750 euro. Het is alleen al daarom slim om meerdere zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken.”

