Ook híer kun je tijdens de overgang last van krijgen

Tijdens de overgang slaan je hormonen op tilt en zullen je oestrogeen- en progesterongehaltes schommelen of dalen. Dat heeft effect op de bloedtoevoer naar je tandvlees. En dat voel je.

Tandpijn door de overgang

Je kunt dan ook last krijgen van kies- en tandpijn door de overgang, maar ook van gezwollen, rood en geïrriteerd tandvlees. Dit kan overigens ook gebeuren tijdens de puberteit en een zwangerschap. Leuk hè, die hormonen?

Andere mondklachten

Andere mondklachten die de overgang je naast tandpijn en geïrriteerd tandvlees kan voorschotelen zijn:

Branderig gevoel in je mond

Branderige tong

Droge mond

Terugtrekkend tandvlees

Gevoeligheid voor warme of koude drankjes

Veranderende smaak

Brekende tanden of kiezen

Meer tandsteen

Aften

Vieze smaak in je mond

Loszittende tanden

Wat te doen tegen tandpijn door de overgang?

Allemaal leuk en aardig — of nee, eigenlijk niet — maar wat kun je nou doen om lachend (mét tandpasta-smile) die overgang door te komen? Goed poetsen, minimaal twee minuten lang een half uurtje na het ontbijt en voor het slapen gaan, is natuurlijk stap één voor een gezond gebit. Maar vergeet niet om ook stoken of flossen in je ochtend- en avondroutine op te nemen.

En ook het masseren van je tandvlees kan helpen bij tandpijn in de overgang. Hiermee zorg je voor een betere doorbloeding in je tandvlees, waardoor ontstekingen beter genezen.

Eetpatroon en levensstijl

Daarnaast zijn je leefstijl en eetpatroon onwijs belangrijk voor je mondhygiëne. Roken, frisdrank drinken, erg zoet en zuur eten en altijd gestresst zijn: ook daar wordt je bekkie niet blij van. Leef gezond, rook niet en eet voldoende groente en fruit.

Is de pijn niet te verdragen? Een bezoekje aan de tandarts is dan een must. Want ook al hoort tandpijn bij de overgang en kun je lang niet altijd iets doen aan wat je hormonen met je in petto hebben, soms is er wel een oplossing te vinden.

De overgang heeft ook effecten op je huid, dit zijn ze:

Bron: Avogel, NVM.