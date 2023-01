Ook zo’n last van Blue Monday? Met deze tips eet jij jezelf gelukkig

Op deze depri-dag grijp je waarschijnlijk het liefst naar een zak chips, een lekkere reep chocolade óf je favoriete snacks van de snackbar. Maar gezond eten is juist het allerbeste advies tegen een winterdip.

Voldoende groente eten

Het Voedingscentrum adviseert om dagelijks 250 gram groenten te eten. Vind je dat lastig? Patricia Schutte van het Voedingscentrum zegt: “Eet niet alleen groenten bij de warme maaltijd. Doe bijvoorbeeld radijs op je boterham met hüttenkäse, of neem een boterham met pindakaas met komkommer.”

Zin om te snoepen of een snack? “Kies wat vaker voor snackgroenten. Variëren helpt daarbij ook, zo leer je nieuwe smaken kennen”, zegt Patricia.

Eet met de seizoenen mee

“Probeer nieuwe groenten uit en kijk naar seizoensproducten, die zijn beter voor het milieu en vaak goedkoper. Eet ook iedere week een andere vissoort en wissel af met vlees, peulvruchten, noten of ei. Eet je vegetarisch, varieer dan in peulvruchten met noten, tofu, tempeh en ei.”

Typische wintergroenten zijn koolsoorten, zoals witte en rode kool, maar ook broccoli en spruiten. “Bieten zijn vaak door het hele jaar goed verkrijgbaar”, vertelt Patricia.

Bij vis kun je het beste voor zalm, haring en makreel kiezen. Ook is het goed om dagelijks een handje ongezouten noten te eten. “Kies voor een notenmix of haal iedere keer iets anders in huis, zoals amandelen, walnoten of hazelnoten. Pinda’s en 100 procent pindakaas tellen ook mee.”

Ook drinken en bewegen is belangrijk

Goed drinken is daarbij ook erg belangrijk om je fit te voelen. Dat is het ook heel goed voor je huid. “Als je onvoldoende vocht binnenkrijgt ga je je suf voelen. Het advies (vanaf 14 jaar) is om elke dag tussen de 1,5 en 2 liter te drinken. Dit kan water, koffie of thee (zonder suiker) zijn. Zet in de ochtend een 1,5 liter karaf water klaar, eventueel met een smaakje, zoals komkommer, appel of sinaasappel, om je op weg te helpen.”

Ook zonlicht en beweging zijn belangrijk om je minder depri te voelen. Al snappen we ook dat dat weer van vandaag niet echt meehelpt. Toch is het belangrijk om een iedere dag minimaal een half uur naar buiten te gaan. “Je hoeft niet meteen fanatiek te sporten; wandelen of fietsen kan ook. Zet voor de afleiding een vrolijk muziekje of een interessante podcast op.”

Wil je het helemaal gezond aanpakken? Ga dan voor een groente ontbijt.

Bron: AD.nl