Ook zo veel last van je stuitje? Dat komt misschien wel hierdoor

Op je kont de trap afgaan - omdat je uitglijdt, niet omdat je na al die jaren nog steeds niet hebt geleerd hoe je moet traplopen. Of hard onderuitgaan op het ijs: ja, dan heb je een flinke tijd last van je stuitje. Of misschien komt het omdat je een langdurige of juist snelle bevalling had. Maar wist je dat je ook stuitklachten kunt ontwikkelen door te veel te zitten?

Help, ik heb last van mijn stuitje

Werken vanaf de bank of aan de eettafel: echt bevorderlijk voor je houding is het niet. Als jij behoort tot de groep mensen die hun werkplek op kantoor sinds de coronacrisis heeft ingewisseld voor de comfort van hun eigen huis, merk je misschien de fysieke ongemakken ook wel op.

Maar ook als je (al je hele leven) een zittend beroep hebt, kan een verkeerde werkhouding ervoor zorgen dat zitten niet meer comfortabel is. Door de overbelasting ontstaat er een ontsteking in het gewricht. Als het botvlies ontstoken raakt, bestaat de kans dat je stuitje iets verschoven is.

Wat te doen?

Om vast te stellen wat er precies aan de hand is, kun je het best contact opnemen met je huisarts. In het dagelijks leven kun je ook dingen doen om je stuitje wat meer te ontlasten. De belangrijkste tip is het aannemen van een goede houding: rechtop zitten, buikspieren aanspannen en je rug in een lichte kromming. Voel je de druk al van je stuitje gaan?

Er zijn ook speciale kussens op de markt die de pijn helpen verlichten. Een warmtekussentje op je stuitje helpt ook om de pijn te verminderen. En nog een laatste tip: zet niet te veel druk tijdens het poepen. Daardoor ervaren sommige mensen ook pijn aan hun stuitje.

De pijn trekt soms door naar je rug. Hieronder zie je wat je tegen lage rugpijn kunt doen:

Bron: Topfit fysiotherapie, Pijn, Wikihow