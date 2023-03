Oorsuizen? Dít kan de oorzaak zijn

Oorsuizen heeft veel mogelijke oorzaken: overactieve hersen- en zenuwcellen, afwijkingen aan bloedvaten, gehoorbeentjes en het binnenoor, zwemmen onder water of te harde muziek. Ook stress en paniek kunnen een negatieve impact hebben op je oren.

Kortsluiting in de hersenen

Hoe dat zit? Oorsuizen ontstaat in onze hersenen, om precies te zijn in de auditieve cortex. Dit gedeelte in ons brein zorgt ervoor dat we geluiden kunnen waarnemen. Het probleem zit dus in feite niet in onze oren, maar in onze hersenen. Het komt van binnenuit, en dus niet van buitenaf.

Zenuwcellen in de auditieve cortex die geen geluidsignalen meer kunnen ontvangen, gaan met elkaar communiceren. Die signalen uiten zich in een vervelende, en voor sommigen welbekende, tinnitustoon. Dit kan een piep zijn, maar ook een zoemende, brommende, fluitende, rinkelende of ruisende toon. Sommige mensen ervaren zelfs oorpijn.

Paniekaanval

In extreme stresssituaties ervaren sommige mensen een paniekaanval. Ze voelen dan dat ze geen controle meer hebben over de situatie. Behalve hartkloppingen, een snelle ademhaling, duizeligheid, wazig zien en het gevoel om dood te gaan, kunnen oorsuizen dus ook een symptoom zijn. Een paniekaanval kan een paar minuten tot wel meer dan een uur duren.

Omgaan met een paniekaanval

Hoe je omgaat met een paniekaanval? Probeer rustig te ademen, let minder op je hartslag en ademhaling en drink, indien mogelijk, een glas water. Ook een wandeling kan helpen, net als hardop lezen en praten met iemand die je vertrouwt. Wees je er ook van bewust dat een paniekaanval weer overgaat.

Tinnitus

Heb je al last van tinnitus? Dan kunnen stress en angst het vervelende geluid in je oren nóg harder doen lijken. Goed leren omgaan met stress is dan dus heel belangrijk.

Een paniekaanval voelt enorm beangstigend. In onderstaande video legt dr. Rutger uit wat je het beste kunt doen.

