Opgeblazen gevoel: dit zijn de oorzaken en zó komt je buik weer tot rust

Wat is een opgeblazen buik?

Bij een opgeblazen buik heb je last van een verstoring van de spijsvertering of is er een hogere aanwezigheid van gas in het maag- en darmstelsel. Door lucht die je inslikt of vanwege extra gasvorming door bepaalde voedingsmiddelen, zit er soms meer gas in je maag- en darmstelsel aanwezig dan normaal. Dit merk je doordat je buik gaat rommelen, uitzet en hard wordt. Dit wordt ook wel een opgeblazen buik genoemd.

Wat zijn de oorzaken van een opgeblazen gevoel?

Iedereen heeft weleens een opgeblazen gevoel in de buik. Vaak ervaren mensen keer op keer hetzelfde vervelende gevoel. De verschijnselen die erbij horen zijn misselijkheid, winderigheid en overmatig boeren laten. Meestal is er geen reden voor paniek. Over het algemeen zijn de oorzaken van een opgeblazen gevoel niets om je zorgen over te maken. Vooral als het wordt geassocieerd met eten, het niet steeds erger wordt en binnen dag of twee weer weggaat.

Een opgeblazen gevoel kan veroorzaakt worden door:

Te veel eten

Te snel eten

Het eten van veel vetrijk voedsel

Een opeenhoping van gas in de maag en darmen (komt vaak door het eten van bepaalde voedingsmiddelen, waaronder kruisbloemige groenten zoals bloemkool, broccoli en kool)

Maagproblemen

Constipatie

Stress

Alcohol

Roken

Voeding

Medicijngebruik

Aandoeningen als het prikkelbare darmsyndroom (PDS)

Zó komt je buik weer tot rust

Als je eenmaal last hebt van een opgeblazen gevoel, kun je hier niet veel meer tegen doen. Een goede manier om je lichaam rust te geven en je spijsvertering te stimuleren is een kop warm water met wat citroen of een kopje thee (met citroen). Verder is het gewoon rustig aan doen en wachten tot het over gaat. Luister ook goed naar je lichaam. Zit die broek te strak? Doe hem dan even open. Probeer te ontspannen, voor je het weet is dat vervelende gevoel weer weg.

Hoe kun je een opgeblazen gevoel voorkomen?

In dit geval geldt echt: voorkomen is beter dan genezen. Aangezien je er op het moment zelf weinig meer tegen kunt doen, is het belangrijk om het probleem vooraf aan te pakken. Heb je regelmatig last van je buik? Dan ligt het waarschijnlijk aan je voedingspatroon. Slechts een paar kleine aanpassingen en wat meer beweging kunnen al genoeg zijn om dit vervelende gevoel tegen te gaan.

Dit kan helpen:

1. Drink voldoende water

Als je te weinig water drinkt, gaan je nieren vocht proberen vast te houden wat kan leiden tot een opgeblazen buik.

2. Beweeg voldoende

Dit kan helpen gas sneller door je lichaam te transporteren.

3. Eet genoeg vezels

Vezels zijn belangrijk voor een goede stoelgang, wat een opgezette buik kan voorkomen. Probeer ook de hoeveelheid vet en suiker te verminderen.

4. Meer kauwen

Probeer bij iedere hap zeker vijftien keer op je eten te kauwen. Zo neem je alle voedingsstoffen op en heb je minder last van dat vervelende opgeblazen gevoel.



5. Drink niet te veel koolzuurhoudende dranken

Dit spreekt voor zich.

6. Matig je cafeïne-inname

Drink ook niet te veel koffie. Cafeïne zorgt ervoor dat voedsel de maag te snel verlaat, waar door je ook last kan krijgen van opgezwollen buik. Je lichaam heeft tijd nodig al het eten te verteren.

Het verschil tussen een opgeblazen buik en buikpijn

Buikpijn is een term die gebruikt wordt als verzamelnaam voor alle pijntjes en klachten rondom je buik. Toch is er een belangrijk verschil tussen een opgeblazen gevoel en buikpijn.

Ga daarom goed na of je last hebt van een opgeblazen gevoel door te veel eten of bepaalde voedingsmiddelen. Zo niet, dan kan het een medisch probleem zijn. Vaak komt de pijn dan onverwachts en in de vorm van steken. In dat geval heb je ernstige buikpijn door een medisch probleem. Ga bij twijfel langs de huisarts.

Bron: Medical news today, Zorgwijzer