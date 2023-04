Opgepast: van deze medicijnen kun je ongemerkt aankomen

Het is niet vreemd dat je van sommige medicijnen aankomt, legt apotheker Matthieu Van der Beken uit in het AD. Je houdt regelmatig meer vocht vast bij het gebruik van geneesmiddelen. Andere medicijnen veranderen de huishouding van suikers in je lichaam of werken op je stofwisseling en eetlust. “Die laatste groep beïnvloedt dan de neurotransmitters, waaronder serotonine, die in mindere of meerdere mate je zin in eten veranderen.’’

Per persoon verschillend

Per persoon is verschillend hoeveel je aankomt, zegt Van der Beken. De hersenen versturen boodschappen waarvan de impact bij iedereen weer anders is. “Iemand kan een paar honderd gram aankomen. Weer een ander vijf kilo, of helemaal niets.”

Ook andere factoren spelen een rol bij gewichtstoename, benadrukt de apotheker in het AD. Want als je bijvoorbeeld antidepressiva slikt, dan neem je die omdat je niet lekker in je vel zit. De kans is volgens Van der Beken dan groot dat je toch al minder beweegt of buiten komt. “Gedrag speelt dus een rol.”

Deze dikmakers zijn er onder de medicijnen

Van der Beken noemt de volgende geneesmiddelen als veroorzakers van gewichtstoename:

Stemmingsstabilisatoren: vooral voor mensen met een bipolaire stoornis. Vaak zijn de medicijnen zwaarder dan antidepressiva. Een voorbeeld is olanzapine. “Er is dikwijls sprake van gewichtstoename omdat olanzapine het verzadigingsgevoel vermindert, waardoor de patiënt maar blijft eten.’’ Insuline, het hormoon waar je bij diabetes een tekort aan hebt, stapelt de suiker-, vet-, en eiwitvoorraden in het lichaam. ,,De insuline haalt suiker uit het bloed en slaat die op in de spieren en de lever. Als er daarna nog een teveel aan is, wordt dat omgezet in vetmassa. Door schommelingen of inname van extra suiker tegen een te lage bloedsuiker kun je aankomen.’’ Ontstekingsremmers (corticosteroïden of cortico’s). “Ze laten je eetlust toenemen en kunnen zorgen dat je vocht vasthoudt door natrium(zout) in het lichaam te houden.” Bètablokkers. “Zij remmen het hartritme af, waardoor sporten en grotere sportieve inspanningen moeilijker zijn.’’ Antihistaminica. Histamine is gelinkt aan de remming van de eetlust en wordt geassocieerd met allergieën. Als je allergisch bent, schiet je histamine omhoog. “Gebruik je antihistaminica, dan gaat dat eetlustremmende effect verloren.”

Wat doe je als je aankomt van medicijnen?

Als je merkt dat je bent aangekomen van medicatie, moet je volgens Van der Beken nooit zelf zomaar stoppen of afbouwen. “Zeker niet bij antidepressiva. Deze patiënten hebben vaak een negatief zelfbeeld wat bij toename van gewicht nog erger kan worden.’’

De apotheker raadt aan met je arts een alternatieve behandeling te bespreken, of andere geneesmiddelen te vragen die even doeltreffend werken zonder neveneffect. “Overleg altijd met de arts.’’

Bron: AD