Oppassen geblazen: veel tekenbeten loop je op in je eigen tuin

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zitten teken zelfs in kort gemaaid gras. Dat blijkt uit een tekentelling in tuinen van de Wageningen University & Research. Pas daarom goed op want, teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken.

Pas op voor tekenbeten

Teken zitten dus niet alleen in het bos, maar ook op een gazon, op terrassen met gras tussen de tegels en in borders. In maar liefst 70% van de geselecteerde tuinen zijn teken aangetroffen, zegt Arnold van Vliet, bioloog aan Wageningen University. In totaal zijn meer dan 350 teken gevonden, in alle stadia van larfjes tot volwassen. Gemiddeld werden er zo’n zestien teken per 100 vierkante meter gevonden. Dat is dus best veel.

Kort gemaaid gras

Het schokkende is dat ze ook op gras zitten. “We hadden verwacht dat op het gazon, op kort gemaaid gras, geen tot vrijwel geen teken zouden zitten. Dat bleek echter niet het geval. In 27% van de transecten waar teken werden aangetroffen gaven de deelnemers aan dat het om kort gras ging. Zelfs op gazons die dagelijks met een robotmaaier worden onderhouden zijn flink wat teken gevangen.”

Natuurlijk komen in het bos nog steeds vier tot tien keer zoveel teken voor, maar toch is het oppassen geblazen. Tuinen worden veel intensiever gebruikt, waardoor de kans op een tekenbeet toeneemt.

De tekencheck

De slogan ‘Na een bezoek aan het groen een tekencheck doen’ geldt dus ook zeker voor de tuin. Een tip: check jezelf en je (klein)kinderen op teken tijdens het tandenpoetsen. Op die manier wordt het vaste prik en vergeet je het niet. Ongeveer één op de vijf teken draagt de ziekte van Lyme bij zich. Dit is een ziekte die zich onder meer kan uiten in déze symptomen en klachten.

Hoe kun je een teek het best verwijderen? Gezinsvlogger Doortje legt het uit:

Bron: Nature Today