Een teveel aan oorsmeer kan erg onprettig en onfris voelen. Maar wist je dat oorsmeer ook een functie heeft? Oorsmeer sluit kleine stukjes vuil, huidschilfers en stof in. Zo komt het niet in het binnenoor en bij het trommelvlies terecht. Daarnaast zorgt oorsmeer ervoor dat de huid in het oor niet uitdroogt en gaat jeuken.

Oren schoonmaken

Maar een teveel aan oorsmeer is niet nodig. Wanneer je gehoorgang helemaal verstopt is, kun je het beste naar de huisarts gaan. De huisarts kan je doorverwijzen naar een audicien of KNO-specialist. Doe dit ook als er sprake is van oorpijn, pus of bloed. Wanneer het gaat om vervuiling, kun je zelf aan de slag.

Wat gebeurt er als je ze niet schoonmaakt?

Het dagelijks schoonmaken van oren -als er geen sprake is van een verstopping of een storende vervuiling- is helemaal niet nodig is. Oorsmeer ís het schoonmaakmiddel van je oren. Je hoeft dit dus niet dagelijks weg te halen.

Oren schoonmaken: zó doe je het veilig

Last van vervuiling en wil je toch zelf aan de slag? Niet elke methode om je oren schoon te maken is veilig. Zo is het nooit een goed idee om een voorwerp in je oren te steken. Dat geldt ook voor wattenstaafjes.

Wattenstaafjes

Wanneer je een wattenstaafje in je oor doet, loop je het risico dat je het trommelvlies beschadigt. Dit kan leiden tot gehoorverlies. Daarnaast is het niet effectief. Je duwt het oorsmeer naar beneden en kan de boel zelfs compleet verstoppen.

Oorkaarsen

Oorkaarsen zijn op dit moment een grote hit, maar specialisten raden het gebruik hiervan af. Het risico op letsel is door de hete was namelijk groot en dat kan zorgen voor schade aan de gehoorgang.

De beste manier om oorsmeer uit je oor te krijgen

Hoe moet het dan wel? De beste manier is heel eenvoudig. Laat tijdens het douchen een warme waterstraal in je gehoorgang lopen. Let op: geen heet water. Het warme water zal het oorsmeer binnen een paar minuten zacht maken. Laat het water uit je oor lopen door je hoofd te buigen. Zo loopt het oorsmeer eruit.

Zoutoplossing

Een andere, veilige manier, is een zoutoplossing. Ook dit maakt het oorsmeer zacht. Voeg 1 theelepel keukenzout toe aan 250 milliliter warm water en spoel je oor hiermee.

Oorspoelingen

Als dit niet werkt voor je, kun je oorspoelingen kopen in de winkel. Merk je dat het oorsmeer na het spoelen nog niet uit je oor komt? Probeer dan eens je kaken te bewegen of te kauwen. Dit kan helpen. Met een doek of wattenschijfje kun je het oorsmeer uit je oorschelp halen.

Hoe weet je of je een prop in je oor hebt?

Wanneer oorsmeer zich ophoopt in de gehoorgang kan er een oorprop ontstaan. Aan deze symptomen herken je een oorprop:

Een afname van het gehoorvermogen

Een verstopt oor of druk in het oor

Irritaties, jeuk of pijn in de gehoorgang

Tinnitus (oorsuizen) of duizeligheid

Olijfolie

Bij een verstopt oor wordt weleens aangeraden om olijfolie in het oor te druppelen. Je gaat dan op je zij liggen en laat een paar druppels olijfolie in het oor vallen. Daarna blijf je even zo liggen. Als je dit twee keer per dag doet, kan dit helpen. Wij raden je wel aan om, voordat je zelf aan de slag gaat, je huisarts te bezoeken als je denkt dat je oor verstopt is. Soms beslist een arts om het oor direct uit te spuiten en is druppelen niet nodig.

