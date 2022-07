Oververmoeidheid: zo herken je het en dít kun je ertegen doen

Iedereen heeft weleens een drukke periode met weinig slaap. Zoiets kost natuurlijk veel energie. Normaal gesproken herstel je daar snel van en ben je na een paar dagen weer de oude. Wanneer de vermoeidheid blijft en ontspannen en uitrusten niet meer helpt, is er sprake van oververmoeidheid. En dat kan best gevaarlijk zijn.

Wanneer ben je oververmoeid?

De symptomen van oververmoeidheid kunnen van invloed zijn op je prestaties gedurende dag, van autorijden tot werken. Wist je dat slaapgebrek jaarlijks tot wel tienduizenden verkeersongevallen en verwondingen leidt?

Symptomen van oververmoeidheid

Het is dus belangrijk dat je op tijd aan de bel trekt als je last hebt van oververmoeidheid. We zetten de meest voorkomende klachten op een rij:

Vermoeidheid

Slaperigheid overdag

Rusteloosheid

Ongerustheid

Misselijkheid

Pijnlijke spieren en gewrichten

Hoofdpijn

(Extreem) afvallen of aankomen

Gebrek aan helder denken

Langzamere verwerking van dingen

Stemmingswisselingen

Prikkelbaarheid

Piekeren

Emotioneel

Moeite met keuzes maken en beslissingen nemen

Moeite met korte- en langetermijngeheugen

Tragere reactietijd

Somberheid en depressieve gedachten en/of gevoelens

Moeilijk in slaap komen en duizelig

En als kers op de taart ben je vaak misselijk en val je moeilijk in slaap. Dat laatste klinkt gek, aangezien je juist enorm moe bent. Dat zit zo: de symptomen van oververmoeidheid kunnen leiden tot veel veranderingen in je mentale toestand, waardoor het moeilijker wordt om in slaap te vallen. Een gebrek aan slaap kan het voor je lichaam moeilijker maken om slaperigheid te herkennen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld duizelig worden als je extreem moe bent, maar lukt het haast niet om een oog dicht te doen als je eenmaal op bed ligt.

Oorzaken en gevolgen

Oorzaken oververmoeidheid

Er zijn verschillende oorzaken van oververmoeid. Ten eerste heb je de voor de hand liggende redenen:

(Chronisch) slaaptekort

Slechte voeding

Te weinig lichaamsbeweging

Stress

Maar ook bepaalde karaktereigenschappen kunnen ongezond zijn, waarbij oververmoeidheid op de loer ligt, namelijk:

Ongezond perfectionisme

Subassertiviteit

Overmatig piekeren

Gevolgen als je oververmoeid bent

Ongeacht de oorzaak kan oververmoeidheid veel ongewenste symptomen veroorzaken en je algehele gezondheid beïnvloeden. Voldoende slaap is namelijk belangrijk voor je welzijn. Je kunt al oververmoeid raken na slechts één dag met onvoldoende slaap. Maar hoe langer je slecht slaapt, des te gevaarlijker het wordt. Je kunt op een gegeven moment zelfs chronisch oververmoeid raken. Deze term wordt vaak gebruikt wanneer je weken, maanden of zelfs jaren slaapgebrek hebt. Dit is heel ongezond, aangezien je in een vicieuze cirkel terechtkomt. Als je chronisch oververmoeid bent, beweeg je minder, eet je vaak ongezond en slaap je slecht, waardoor je nóg vermoeider wordt.

Behandelingen

Er zijn geen specifieke behandelingen voor oververmoeidheid, maar gelukkig is oververmoeidheid wel goed omkeerbaar. Daarbij is het belangrijk dat je op tijd aan de bel trekt. Doe dit gelijk als je merkt dat je klachten je dagelijkse leven beïnvloeden. Je huisarts kan je verder helpen en eventueel doorverwijzen. Zo kan een psycholoog helpen om weer grip te krijgen op je energieniveau, zodat je ergere klachten kunt voorkomen.

Hoe val je in slaap als je oververmoeid bent?

Hier zijn enkele manieren om in slaap te vallen als je oververmoeid bent:

Vermijd blauwe schermen en andere afleiding voordat je in slaap probeert te vallen.

Ontspan voldoende voor het slapengaan door bijvoorbeeld een warm bad te nemen, naar ontspannende muziek te luisteren of een boek of tijdschrift te lezen, maar niet op een scherm.

Slaap in een rustige en donkere ruimte zodat je helemaal tot rust komt.

Zorg ervoor dat de temperatuur in je kamer aangenaam is en je het niet te warm of te koud hebt.

Eet niet minder dan twee uur voor het slapengaan.

Zorg dat je comfortabel ligt en je matras en kussens comfortabel en in goede staat zijn.

Tips om oververmoeid te voorkomen

Het voorkomen van oververmoeidheid begint met het ontwikkelen van een gezond slaapschema, waardoor je elke dag voldoende rust krijgt:

Heb je last van wallen? Dokter Rutger legt in onderstaande video uit wat de oorzaken zijn én geeft mogelijke oplossingen:

Bron: Healthline