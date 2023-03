Pas op met tweedehands kleding: je kunt schurft krijgen

Vintage is hartstikke duurzaam. We willen zeker in deze tijden iets aan het kledingoverschot doen en spullen een tweede leven geven. Nu heeft dat helaas een keerzijde. Je kunt zelfs schurft oplopen. Het vervelende is dat je kleding niet op 60 graden kunt wassen.

Tweedehandsbankje de boosdoener

Schurft is en blijft een vervelend en gênant probleem voor velen, vertelt dermatoloog Ronald Houwing van het Deventer Ziekenhuis aan De Stentor. “Ik kreeg een stel op mijn spreekuur dat schurft had. Ze hadden geen idee hoe ze eraan gekomen waren. Een tweedehandsbankje bleek de boosdoener te zijn. Daar zat schurftmijt in.”

Stijging schurftgevallen

Het aantal schurftgevallen stijgt enorm en ligt ver boven het niveau van 2021, blijkt cijfers die instituut Nivel wekelijks verzamelt. Niet alleen in studentenkringen komt het veel voor. Er is nu ook een stijging te zien bij jonge kinderen en ouderen.

Dermatoloog Houwing zegt dagelijks zeker zes à zeven schurftgevallen te zien. “Zonder overdrijven: mensen zijn wanhopig, maar wij soms ook. Ik heb nog nooit zoveel huilende mensen op het spreekuur gehad. Het lijkt zo uitzichtloos.”

In dit uitgebreide artikel lees je hoe je schurft herkent.

Deze tips voor tweedehands kleding

Hoe vervelend ook, laten we er vooral geen halszaak van maken. Schurft is niet gevaarlijk, maar gewoon heel vervelend. Een vooruitziende blik helpt. Dus blijf gewoon leuke vintage kleding uitzoeken, maar neem wel voorzorgsmaatregelen.

Huisarts Mariel Kok geeft in De Stentor nog wat concrete tips: ,,Gedragen kleding moet drie dagen in een afgesloten zak. Daarna moet je de kleren er met handschoenen aan uithalen en wassen op 60 graden. Dat geldt ook voor mutsen, sjaals, jassen, handschoenen.”

Was je het item liever niet te heet, dan laat je de tweedehands kleding nog wat langer in de afgesloten zak zitten.

Maar let wel op, waarschuwt de huisarts: “Vergeet je één onderdeel, dan bestaat de kans dat je weer van voren af aan moet beginnen.”

Bron: De Stentor