Pijn op de borst? Zo herken en behandel je het Syndroom van Tietze

Zo kun je het syndroom van Tietze hebben. Dit is een reumatische aandoening waarbij het kraakbeen bij je borstbeen is ontstoken. Deze ontstekingen kunnen plotseling optreden of geleidelijk ontstaan.

In- en uitademen

Kraakbeen is veerkrachtig weefsel. In dit geval verbindt het je borstbeen met je sleutelbeen en ribben, zodat je borstkas goed kan bewegen als je in- en uitademt. Bij het syndroom van Tietze is het kraakbeen van één of enkele ribben ontstoken.

De oorzaak van pijn op de borst

Wat precies de oorzaak is van het syndroom van Tietze is nog onbekend. Wel denkt men dat de aandoening ontstaat door het voortdurend wijd uitzetten van de ribben en borstkas als gevolg van langdurige inspanning, diepe ademhaling, veel hoesten en/of fysiek en/of mentaal trauma.

Symptomen van het syndroom van Tietze

Pijn op de borst kan voor angst zorgen. Het kan een ontsteking van het kraakbeen zijn, maar eventueel ook een hartaandoening. Neem daarom bij pijn op de borst contact op met je huisarts.

De meest voorkomende klachten van het syndroom van Tietze zijn:

Pijn op de borst

Pijn die uitstraalt

Zwelling en roodheid van het borstbeen en/of de ribben

Vermoeidheid

Pijn bij bewegen, hoesten, niesen en wanneer je op je borst drukt

Bloedonderzoek

Na een lichamelijk onderzoek kan de arts de diagnose syndroom van Tietze stellen. Dit doet de arts door andere aandoeningen uit te sluiten. Zo zijn er bij deze aandoening geen afwijkingen in het bloed te vinden. Bovendien wil de arts door middel van een bloedonderzoek weten of er ontstekingswaarden in je bloed aanwezig zijn. Ook kijkt de arts of er antistoffen in je bloed zitten. Bij twijfel laat de arts röntgenfoto’s of een hartfilmpje maken om andere aandoeningen uit te sluiten.

Simpel testje

Zelf kun je door middel van een simpele test kijken of er kans bestaat dat je het syndroom van Tietze hebt. Dit doe je door met één vinger op de pijnlijke plek bij je ribben te drukken. Wordt de pijn erger? Dan bestaat de kans dat je deze aandoening hebt. Laat je voor de zekerheid altijd nakijken door de arts.

Blijven bewegen

Het beste advies is blijven bewegen. Op die manier zorg je voor een goede doorbloeding en dit ‘smeert’ de gewrichten. Daarnaast kan de arts ontstekingsremmende pijnstillers voorschrijven. In sommige situaties krijg je een intercostale zenuwblokkade. Dat is een behandeling tegen pijnklachten waarbij de prikkelgeleiding van de zenuwen tussen je ribben wordt geblokkeerd.

Bron: Tietze.nl, Reuma Nederland.