Pimple patches, werken ze nou echt?

Pimple patches zijn kleine, transparante pleisters die je over een puistje kunt plakken. De pleisters werken als een beschermlaag tegen bacteriën van buitenaf. De meeste zijn gemaakt van een hydrocolloïd laagje. Dit zorgt ervoor dat talg, wondvocht en andere viezigheid uit het puistje worden getrokken. Door het dunne plastic bovenlaagje kan er geen vocht ontsnappen en droogt de pukkel dus uit.

Dermataloog Daniel Kadouch legt uit

Pimple patches kunnen vooral helpen als je een acute puist of ontsteking hebt in je gezicht. Dermatoloog Daniel Kadouch vertelt aan Libelle hoe het zit met die zogenaamde ‘pukkelpleisters’. “Dankzij de patches droogt het puistje een beetje in. De werking ervan is wel beperkt. Je kunt niet je hele gezicht ermee volplakken.”

De patches werken dan ook het beste op zo’n witte pukkel die ineens opduikt. “Het is een noodoplossing en werkt niet bij terugkerende acneklachten”, legt de dermatoloog uit. Heb je vaak last van ontstekingen en een onrustige huid? Dan helpen pimple patches niet. “Dan heb je vooral baat bij antibiotica, lichte peelings of huidtherapieën.”

Kunnen ‘pimple patches’ kwaad?

Gelukkig hoef je niet bang te zijn dat pimple patches schade aanrichten, legt Daniel Kadouch uit. “Medisch gezien doen pimple patches vrij weinig, maar ze maken het ook niet erger.” Wel moet je natuurlijk altijd opletten of er ingrediënten in zitten waarvoor je allergisch bent. Test de patches daarom van tevoren op je arm.

Met déze tip ben jij ook zo van je puistje af: