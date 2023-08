Ramsay Hunt Syndroom: wat is het en wanneer trek je aan de bel?

Het zeldzame Ramsay Hunt syndroom kwam onlangs nog in het nieuws, omdat zanger Justin Bieber hier last van zou hebben en zijn shows moest cancelen. Dit heeft het bewustzijn rondom het syndroom vergroot, maar alsnog is er nog maar weinig over bekend. Daarom vragen we alle ins & outs over het Ramsay Hunt syndroom aan neuroloog Robert Chabot van het Beatrixziekenhuis van de Rivas Zorggroep en neuroloog Else Burgers van Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn en het Apeldoorns Duizeligheidscentrum.

Wat is het Ramsay Hunt syndroom?

Het Ramsay Hunt syndroom, ook wel herpes zoster oticus genoemd, is een medische aandoening die optreedt als gevolg van een infectie met het varicellazostervirus. De aandoening wordt gekenmerkt door ontsteking en irritatie van de aangezichtszenuw, die verantwoordelijk is voor de beweging van de spieren in het gezicht.

Aangezichtsverlamming

“Het komt best vaak voor dat er ineens zwakte ontstaat aan één kant van het gelaat”, legt Chabot uit. “Dat begint vaak bij een afhangende mondhoek. Dit kan komen door een beroerte, maar wanneer er ook zwakte bij komt van de spieren van de oogleden of het voorhoofd, heeft het altijd te maken met uitval van de hersenzenuw die naar de aangezichtsspieren loopt. Dat noem je een perifere facialisparese, oftewel aangezichtsverlamming. De oorzaak van de verlamming is niet altijd bekend, maar in enkele gevallen komt het doordat het varicellazostervirus in je lichaam weer gereactiveerd wordt.”

Waterpokken en gordelroos

Het varicellazostervirus is verantwoordelijk voor waterpokken. Als je genezen bent van waterpokken, blijf het virus slapend achter in je zenuwstelsel. In de loop van je leven kan dat virus weer een keer opkomen, vaak in een periode dat je wat kwetsbaarder bent en je afweersysteem minder goed functioneert. Dat uit zich dan bijvoorbeeld in symptomen van gordelroos, zoals blaasjes en korstjes. Chabot: “Het Ramsay Hunt syndroom is eigenlijk een variant op gordelroos. Het varicellazostervirus geeft dan een ontsteking in die hersenzenuw, waardoor de verlamming ontstaat.”

Het Ramsay Hunt syndroom is vrij zeldzaam. We zien wel regelmatig aangezichtsverlammingen voorbijkomen. Slechts 0,5% daarvan komt door het Ramsay Hunt syndroom.

Symptomen van het Ramsay Hunt syndroom

RHS begint vaak als een onschuldige oorpijn, maar de klachten nemen al snel een onverwachte wending. “Je kunt eerst last hebben van pijnlijke blaasjes op je oorschelp of in het oor, maar binnen enkele dagen kan het virus zich verspreiden naar de aangezichtszenuw, wat resulteert in plotselinge gezichtsverlamming aan één kant van het gezicht”, legt de neuroloog uit. Het gaat dan om een afhangende mondhoek en een verminderde oogsluiting. Aangezien het syndroom een variant is van gordelroos, hoeven de klachten niet altijd tegelijk op te treden, maar het kan wel.

Let wel op, want de blaasjes van gordelroos zijn niet altijd zichtbaar en kunnen besmettelijk zijn. Iedereen die waterpokken heeft gehad, draagt het virus bij zich. “Je krijgt er pas last van wanneer je gevoelig bent voor ontstekingen of wanneer je een verminderde afweer hebt.”

Alle klachten van het Ramsay Hunt syndroom

“Vaak doet ook de achtste hersenzenuw mee”, legt neuroloog Burgers uit. “Dit is de zenuw die naar het gehoor en evenwichtsorgaan gaat. Mensen kunnen daardoor ook last hebben van draaiduizeligheid en verminderd gehoor.”

Nog eens alles op een rijtje. Mensen met het Ramsay Hunt syndroom kunnen dus klachten ervaren zoals:

Pijn in het oor

Oorruis (tinnitus)

Blaasjes in of op het oor (niet altijd zichtbaar)

Gehoorverlies

Aangezichtsverlamming

Duizeligheid

Droge ogen

Plotselinge verandering of verslechtering van smaak

Wanneer moet je aan de bel trekken?

“Je moet áltijd gelijk contact opnemen met je huisarts wanneer je last hebt van uitval”, benadrukt Chabot. “Dat geldt dus ook bij uitval van je gezichtsspieren, zoals het zakken van je mondhoeken.” Op die manier kan de oorzaak van de uitval achterhaald worden, waardoor artsen de juiste medicatie kunnen inzetten. “Wat de oorzaak van een aangezichtsverlamming ook is, de kans op volledig herstel bij volwassenen is groter is wanneer je in de eerste drie dagen aan de bel trekt.”

Wat betreft de blaasjes die herkenbaar zijn voor gordelroos, is het ook verstandig om aan de bel te trekken. Chabot: “Met antivirale middelen kan dan de groei van het virus dat de gordelroos veroorzaakt geremd worden, waardoor pijn en klachten snel verminderen.”

Wat is de behandeling van het Ramsay Hunt syndroom?

Bij een normale aangezichtsverlamming zal de arts voorstellen een kuur te starten met corticosteroïden, zoals Prednison. “Maar wanneer het Ramsay Hunt syndroom de verlamming heeft veroorzaakt en je ook last hebt van blaasjes, krijg je naast de Prednison ook een antiviraal middel om alle klachten te verminderen”, aldus Chabot.

Hoe lang heb je er last van?

Het virus krijg je altijd wel onder controle, dus de blaasjes en pijn zullen na verloop van tijd minder worden. “De één is binnen twee weken alweer helemaal opgeknapt, terwijl de ander er een aantal maanden last van heeft. In de meeste gevallen herstelt een patiënt volledig met de juiste behandeling, maar helaas blijft 25% van de gevallen lange tijd last hebben van de uitval van de aangezichtsspier”, legt Chabot uit. Dit kun je volgens hem trainen met een logopedist. “Het is geen gevaarlijke aandoening”, voegt Burgers daaraan toe. “Maar een blijvende asymmetrie in je gelaat kan wel een behoorlijke sociale impact hebben. Bij de meesten herstelt het volledig, sommigen houden restzwakte in het gelaat.”

Of het Ramsay Hunt syndroom vaker kan terugkomen, is niet bekend. Daar is vooralsnog geen onderzoek naar gedaan.

Welke fabels over het Ramsay Hunt syndroom doen de ronde?

Er gaan gelukkig weinig fabels rond over dit syndroom, maar in coronatijd dachten wel veel mensen dat het RHS bij Justin Bieber te maken had met de covid-vaccinatie. “Maar hier is geen bewezen relatie”, zegt Burgers. “Er is wel een relatie met de afweer; kinderen en volwassenen met een verminderde afweer zijn er gevoeliger voor.”

Bron: Healthline, Beatrix Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorns Duizeligheidscentrum