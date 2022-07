Reukverlies door corona? Zo train je je neus om weer te ruiken

Je hebt het om je heen vast veel gehoord: mensen die hun geur en smaak een tijdje kwijt waren na een coronabesmetting. Sommigen moesten het een paar dagen of weken met wat minder zintuigen doen, bij anderen is het reukverlies nog altijd niet hersteld. Behoor je tot die laatste groep? Wanhoop niet, want volgens KNO-arts Mark Friebel is er iets aan te doen.

Hoe eerder, hoe beter

Ben je je neus nog niet aan het trainen? Haal direct de bezem door je agenda, want hoe eerder je begint, hoe beter, meent Friebel.

De eerste stap is om potjes met etherische olie te kopen. Vervolgens ruik je daar elke dag aan. “Zeg bewust tegen jezelf: nu ruik ik rozengeur. Dat moet helpen. Ik heb het zelf ook ervaren en je neus kun je echt trainen.” Mark heeft zijn reukvermogen, dat hij na een coronabesmetting verloor, voor een groot deel terug. Inderdaad, dankzij de training die hij hierboven omschrijft.

Wek je reuksignalen

Het kan een paar maanden duren, maar de verbinding tussen je neus en hersenen is volgens Mark absoluut te herstellen. In het begin merk je misschien weinig verschil, maar de reuksignalen naar je hersenen worden vanzelf wakker.

Waarom bij uitstek etherische oliën? Geur-expert en parfumeur Frank Bloem: “Die zijn sterk, het zijn geconcentreerde geuren. Als je je neus wilt trainen, is een sterke geur handig. Maar belangrijker is dat het een geur is die je al kent. Je moet eigenlijk al weten wat je gaat ruiken.”

Avontuur in eigen huis

Geschikt zijn bijvoorbeeld huiselijke dingen met een typische geur, zoals schoensmeer, lijm, citroen of mandarijn. Bloem: “Trek de kastjes open en ga op avontuur in je eigen woning. Dat helpt echt het beste. Want als je aan een olie gaat ruiken met een voor jou onbekende geur, dan train je je neus niet.” Succes!

