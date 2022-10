Reuma, dat krijgen toch alleen oude mensen? En nog 4 misverstanden over deze ziekte

Misverstand 1: Reuma is één aandoening

De medische diagnose ‘reuma’ bestaat niet. Reuma is een verzamelnaam voor alle aandoeningen van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, botten en pezen) die níet zijn veroorzaakt door een ongeval of trauma. Al deze aandoeningen zijn pijnlijk en hebben – afhankelijk van de ernst en de behandeling – veel impact op iemands leven.

Wanneer over reuma wordt gesproken, gaat het in de praktijk vaak om reumatoïde artritis (RA), een ziekte die ongeveer één procent van de bevolking treft. Onder reuma vallen nog ruim honderd andere vormen, waaronder artrose, spierreuma, ziekte van Sjögren en SLE (Systemische Lupus Erythematodes). Zo’n tien procent van de mensen heeft een vorm van reuma.

Hoe iemand reuma krijgt, is onduidelijk. Wel is bekend dat roken en overgewicht risicofactoren zijn voor RA. Ook weten we dat de meeste vormen zogeheten auto-immuunziektes zijn. Daarbij gaat het ontspoorde immuunsysteem – dat in principe ons lichaam juist beschermt tegen infecties – in de aanval tegen het eigen lichaam en probeert het gewrichten ‘uit te schakelen’. Het gevolg: pijnlijke ontstekingen, vermoeidheid en stijve spieren of gewrichten die door de ontsteking dik en warm worden. Gelukkig is de pijn niet altijd even hevig, reumapatiënten hebben meestal ook goede dagen.

Misverstand 2: Reuma is een ouderdomsziekte

We kennen allemaal het schrikbeeld van vroeger; oude mensen met kromme ledematen en vergroeide vingers. Reuma leek daardoor een ouderdomsziekte, maar dat is het meestal niet. De leeftijd waarop RA meestal wordt vastgesteld, is tussen de 35 en 45 jaar. Wel zijn er meer patiënten onder oudere mensen, omdat RA een chronische ziekte is. Helaas lijdt bovendien 1 op de 1000 kinderen onder de 18 aan reuma. Ook jeugdreuma is meestal artritis – met gewrichtsontstekingen dus.

Wat wel eerder bij oudere dan bij jonge mensen wordt vastgesteld, is artrose (osteoartritis), in de volksmond vaak ‘slijtage’ genoemd. Hierbij neemt de kwaliteit van het kraakbeen af en ontstaan er afwijkingen aan het bot. Dit gaat meestal gepaard met ontstekingen. Net als bij RA is ook de oorzaak van artrose onduidelijk. Wel is bekend dat gewrichtsbelasting – als iemand bijvoorbeeld veel te zwaar is – tot artrose kan leiden.

RA en artrose komen meer voor bij vrouwen dan bij mannen, net als veel andere auto-immuunziektes. Ook daarvan is niet bekend hoe dat zit; waarschijnlijk spelen vrouwelijke hormonen hierbij een rol.

Misverstand 3: Reumatoïde artritis is niet te behandelen

Tientallen jaren geleden stonden de wachtkamers van reumatologen nog vol rolstoelen. Gelukkig is een rolstoel zelden meer het gevreesde eindstation bij RA, met dank aan de nieuwe behandelmogelijkheden. Indertijd gaven artsen met name pijnstillers, vooral NSAIDs zoals ibuprofen, diclofenac en aspirine (die ook wel bij artrose en jicht worden voorgeschreven). Daarmee werd de pijn minder, maar de ziekte stabiliseerde niet en de schade aan gewrichten nam snel toe. Een nadeel dus, want tegen de tijd dat een zwaarder middel werd ingezet, was het voor de gewrichten meestal te laat. Het huidige motto van reumatologen is dan ook: snel behandelen en direct krachtige medicijnen inzetten. Eerst een Disease-Modifying AntiRheumatic Drug (DMARD), meestal methotrexaat. Eventueel wordt dat gecombineerd met een ander medicijn om het effect te vergroten. Het doel: gewrichtsbeschadiging en andere gevolgen van chronische ontstekingen (zoals een vergroot risico op hart- en vaatziekten) zoveel mogelijk voorkomen. Helaas hebben deze medicijnen vaak wel bijwerkingen. De meest voorkomende zijn: vermoeidheid, groter risico op infecties en aantasting van slijmvliezen. Verandering van medicatie kan een oplossing zijn, ook als een medicijn niet goed genoeg werkt. Voor het onderdrukken van plotselinge ontstekingen kan een eenmalige corticosteroïde-injectie (een soort prednison) helpen. Vaak wordt deze gegeven op de plaats van de ontsteking zelf, omdat dat snel effect heeft.

Misverstand 4: Voorkomen en genezen van reuma is onmogelijk

Er zijn juist veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van voorkomen en genezen van reumatoïde artritis. Professor Paul Peter Tak deed onderzoek naar het voorkómen van de ziekte. “We weten dat RA niet volledig erfelijk is, maar wie familieleden heeft met de ziekte, heeft wel meer kans deze zelf ook te krijgen. Maar hoeveel kans? En wie krijgt het wel en wie niet? Zoiets wil je natuurlijk weten, en je wilt liefst voorkómen dat je het ontwikkelt. Uit ons onderzoek bij mensen met RA in de familie, bleek dat een deel van de groep bepaalde stofjes in het bloed had. We kwamen erachter dat die mensen veertig procent kans hadden om ook RA te krijgen binnen twee jaar tijd. Maar degenen van deze groep met een gezond gewicht én die nog nooit een sigaret hadden aangeraakt, hadden juist minder kans op de ziekte. Verder keken we naar de rol van een bepaalde lichaamszenuw bij RA: de nervus vagus. Dat is een grote zenuw die vanaf de hersenstam door het lichaam loopt. Proefpersonen bij wie die nervus vagus ‘verstoord’ was, bleken een grotere kans op de ziekte te hebben. Minstens zo interessant was het vervolg. De ‘aanstaande’ RA-patiënten met de stofjes in het bloed, kregen eenmalig een medicijn toegediend. Daarmee bleken we de ziekte een jaar te kunnen uitstellen. Het is helaas niet mogelijk om nu iedereen die risico loopt op RA alvast te behandelen. Dit moeten we eerst verder onderzoeken en bevestigen. Maar de resultaten zijn veelbelovend voor de toekomst van patiënten die deze nare ziekte hebben of kunnen krijgen.”

Misverstand 5: Je kunt zelf niets doen tegen reumaklachten

Gelukkig kunnen mensen met reumatische aandoeningen juist wél zelf wat doen. Het belangrijkste is om altijd trouw voorgeschreven medicijnen in te nemen, dan is de effectiviteit en levenskwaliteit het grootst. Ook is het essentieel om te blijven bewegen. Sporten dus, maar wel met matige belasting voor de gewrichten. Tegelijkertijd is rust belangrijk. Patiënten voelen zelf vaak het best wat ze aankunnen. En een aangepast dieet kan ook helpen.

Er is echter nog iets waar ze zelf invloed op hebben, en dat heeft te maken met het zenuwstelsel: de nervus vagus die ook al werd genoemd bij misverstand 4. Deze ‘superzenuw’ communiceert met onder meer het hart en de darmen en hij heeft ook invloed op het immuunsysteem. Aangezien het bij reuma vaak om een auto-immuunziekte gaat, is het goed om te weten dat die zenuw geactiveerd kan worden. Hoe? Wederom: door te bewegen. Er zijn aanwijzingen dat met name mediteren (bijvoorbeeld met yoga of mindfulness) en fitness goed werken als aanvulling op medicatie. Sowieso is deze vorm van bewegen erg gezond.

Meest voorkomende soorten reuma met chronische gewrichtsontsteking, zoals: Reumatoïde artritis (de meest voorkomende vorm) Ziekte van Bechterew, met gewrichtsontstekingen in wervelkolom en bekken Systeemziekten waarbij ook organen ontstoken zijn (Systemische Lupus Erythematodus (SLE), Syndroom van Sjögren, Sclerodermie) Artrose – waarbij het kraakbeen achteruitgaat in kwaliteit Weke-delenreuma, waarbij spieren, pezen en aanhechtingsbanden pijnlijk zijn, bijvoorbeeld: Slijmbeurs- of peesontsteking Fibromyalgie

Handige apps * Reuma App (van het Erasmus MC) met oefeningen, filmpjes, mogelijkheid om vragen te stellen en log-boek voor inzicht in het ziekteverloop. * ReumaMeter, voor meer grip op reuma dankzij vragenlijsten en looptest. * Artrose Wijzer met informatie over behandeling, ondersteuning ter voorbereiding op arts- of therapeutbezoek, logboekje. * Mindfulness Meditation for Pain Relief van Jon Kabat-Zinn (€ 10,99) om levenskwaliteit te verbeteren door meditatie.