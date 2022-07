Risicogroepen krijgen binnenkort vaccinatie tegen apenpokkenvirus

Er komen in totaal zo’n 32.000 mensen in aanmerking voor het vaccin.

Hiv-PrEP-doelgroep

Allereerst krijgen zo’n 2000 mensen uit de hiv-PrEP-doelgroep in Amsterdam een vaccinatie. Daarna wordt het vaccin voor een bredere groep gelijktijdig voorbereid. Hiv-PrEP is een medicijn dat hiv kan voorkomen. Het kabinet begint in Amsterdam met de vaccinatiecampagne, omdat daar relatief veel apenpokkenbesmettingen zijn geconstateerd. Daar woont overigens ook een grote populatie van de hiv-PrEP doelgroep.

Wisselende seksuele contacten

Volgens deskundigen verspreidt het apenpokkenvirus zich vooral snel onder mannen die veel wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen. Dit is ook de groep die veelal het hiv-PrEP medicijn gebruikt of op de wachtlijst hiervoor staat. Deskundigen benadrukken echter dat iedereen apenpokken kan krijgen. Besmettingen gebeuren niet alleen bij seks, maar ook via huid-op-huidcontact en vermoedelijk ook via de lucht.

Twee prikken

In de brief laat Kuipers weten dat hij advies van een groep experts en het RIVM volgt. Risicogroepen krijgen twee prikken aangeboden, waar vier weken tussen moet zitten. De GGD gebruikt hiervoor een zogenoemd off-label vaccin. Dit houdt in dat het vaccin niet speciaal is gemaakt voor de bestrijding van apenpokken, maar er wel tegen werkt.

Aantal besmettingen

Wereldwijd zijn er zo’n 7000 besmettingen met het apenpokkenvirus. In Nederland is het virus bij 402 mensen vastgesteld. Er zijn hier nog geen mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een besmetting. Benieuwd wat de symptomen zijn? Die lees je hier.

Bron: NOS, Nieuwsuur