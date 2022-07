Rode ogen na het zwemmen? Dit is de (best wel vieze) oorzaak

Prikkende, rode ogen na het zwemmen in het zwembad? Een vervelende klacht waar je zelf niet echt iets aan kunt doen. Dat heeft, deels, met het chloor in het zwembadwater te maken. Ja, chloor is deels de oorzaak van rode ogen na het zwemmen, want je krijgt die rode ogen pas als chloor in aanraking komt met ‘organische deeltjes’ in zwemwater. Je wil eigenlijk niet weten wat die deeltjes precies zijn.

Urine in zwembaden

Het is wat het is: in Nederlandse zwembaden zit gemiddeld tientallen liters urine. Uit Canadees onderzoek blijkt dat in een zwembad gemiddeld 75 liter urine zit. Dat lijkt veel, maar dat is in een zwembad van 900.000 liter water zo'n 0,008 van de totale inhoud.

Rode ogen na zwemmen in zwembad

Wanneer chloor in aanraking komt met urine, zweet, open wonden of andere stoffen uit het lichaam, ontstaat er een chemisch stofje met de naam trichlooramine dat zorgt voor geïrriteerde ogen en de sterke geur die je kent van chloor. Die typische geur ontstaat door deze reactie. Dat ruikt misschien heel fris, maar dit is het dus eigenlijk niet. Ook kan deze reactie huidirritatie en hoesten veroorzaken.

Douchen voor het zwemmen

Die reactie ontstaat echt niet alleen door urine in het water, het komt ook door de bacteriën die op je lichaam zitten en in het zwembad terechtgekomen wanneer je erin springt. Een douche voor het zwemmen kan het water dus frisser houden waardoor je minder snel rode ogen en andere klachten hebt als je uit het zwembad komt.

Bron: Menshealth.com, RTLNieuws.nl