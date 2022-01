Libelle-columnist Roos Schlikker heeft al jarenlang last van migraine en pleit dat de eisen voor CGRP-remmers flink omlaag gaan.

Invaliderende ziekte

Nog even de feiten op een rij: migraine is een hersenziekte die gepaard gaat met ernstige hoofdpijn. Migraine staat op de tweede plaats van meest invaliderende ziektes ter wereld en komt drie keer zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen.

CGRP-remmers

Nu is er een medicijn dat lijkt aan te slaan bij een grote groep migrainepatiënten: CGRP-remmers. CGRP is een eiwit dat vrijkomt tijdens een migraineaanval. Hierdoor worden de bloedvaten wijder en wordt de trigeminuszenuw geprikkeld. Die prikkeling geeft pijn die wordt ervaren als migraine. De CGRP-remmers moeten die pijn wegnemen.

6.000 euro per jaar

Veel artsen zijn enthousiast, maar verzekeraars minder. Het middel kost 6.000 euro per jaar en daarom komt alleen een kleine groep in aanmerking. Alleen als je elke soort medicatie al eens hebt geprobeerd én 15 hoofdpijndagen per maand hebt, waarvan 8 migraine, kom je in aanmerking.

Twintig hoofdpijndagen

Dat moet anders, vindt Roos. Zelf had ze afgelopen zomer zo’n twintig hoofdpijndagen per maand. “Je leven houdt op”, vertelt ze. “Ik ging van kerngezond naar invalide. Ik moest soms echt op handen en voeten naar de wc. Er waren momenten dat ik dacht: als dit het is, dan is het geen doen.”

Arbeidsongeschikt door migraine

Ze begrijpt dat het een duur medicijn is, maar wil dat er ook eens wordt gekeken naar wat het kan opleveren. “Naast dat CGRP-remmers het levensgeluk van migrainepatiënten bevorderen, kan het juist geld opleveren”, legt ze uit. “Veel mensen raken arbeidsongeschikt door migraine en dat kost ons zo’n vier miljard euro. Laat die ministers eens bij elkaar zitten en kijken hoeveel geld het oplevert als deze mensen wél weer kunnen werken.”

Een apotheek aan medicatie

Na een maandenlang traject en twee afwijzingen van verzekeraars, kwam Roos wel in aanmerking voor CGRP-remmers. “Ik kan een apotheek beginnen met de medicijnen die ik thuis heb staan. Er is me van alles voorgeschreven: van anti-epileptica tot bloeddrukverlagers, terwijl ik al een lage bloeddruk heb. Naast dat die medicijnen niet hielpen, hebben ze ook nog eens heftige bijwerkingen, zoals een depressie.”

Kans krijgen

Gelukkig lijkt het medicijn voor Roos te werken. In de twee maanden dat CGRP-remmers gebruikt, heeft ze maar één aanval gehad. Dat gunt ze meer mensen en daarom roept ze op om een petitie van Hoofdpijnnet te tekenen. “Hiermee hoop ik dat de eisen omlaag gaan en dat dit middel beschikbaar wordt voor een grotere groep. Al zouden mensen met chronische migraine het alleen maar willen proberen, ze moeten minstens de kans krijgen.”

