Ruziën via de app? Dat kan voor sommige stellen juist wel goed werken

De Amerikaanse first lady Jill Biden zei begin dit jaar in een interview dat zij en haar man Joe Biden ruzies zo af en toen uitvechten via berichten omdat ze dat niet in gezelschap van hun beveiligers willen doen. “Fexting”, noemde ze dat. Een combinatie van fighting en texting.

App-discussie

Volgens Amerikaanse relatietherapeuten is het helemaal niet zo gek om kleine discussie met wat appjes uit te spreken. Het geeft je de mogelijkheid om beter over je antwoorden na te denken waardoor je geen stomme dingen zegt of boos wordt. Je kunt eerst wat rustiger worden voordat je een antwoord verstuurt. Het advies: ontvang je een boos bericht (terug)? Ga een stukje lopen, haal een paar keer diep adem en antwoord dan pas. In een gesprek moet je je antwoord meteen klaar hebben, maar over een appje kun je even nadenken. Sommige mensen kunnen hun gevoelens ook beter uiten wanneer ze het opschrijven, dan wanneer ze het achterste van hun tong moeten laten zien in een gesprek.

Ouders en fexting

Daarnaast kan fexting voor ouders ook handig zijn om zo een ruzietje niet in de buurt van hun kinderen uit te hoeven vechten. Andersom kan het voor ouders ook weer een manier zijn om serieuze zaken met hun tieners te bespreken. Met een berichtje kun je misschien beter doordringen tot je tiener dan in een gesprek. Er is wat meer emotionele afstand en daardoor voelen kinderen zich niet zo snel aangevallen. Tieners weten ook niet altijd al even goed hoe ze hun gevoelens moeten uiten en kunnen dat dan misschien ook beter verwoorden in een berichtje.

Nadelen

Maar fexting is natuurlijk niet altijd een goede oplossing. De nadelen van een discussie uitvechten via berichtjes zijn bijvoorbeeld dat er snel een miscommunicatie kan ontstaan door de toon van een berichtje en dat een van de twee de berichtjes simpelweg kan negeren, want de situatie er niet gezelliger op maakt. Zo kan iemand met een ‘ok’ niets geks bedoelen, maar kan dat op de ander wel agressief overkomen. Ook voor mensen die altijd al achterlopen met het beantwoorden van berichtjes is fexting geen goede manier om een ruzie uit te praten. Antwoord in dat geval dat je deze discussie liever in een echt gesprek wil voeren.

Discussie uitvechten via de app

Praat je een klein meningsverschil toch liever even uit via appjes? Of denk je dat je partner of vriend(in) dat fijner vindt? Vraag dan of diegene tijd heeft om te praten via de app. Stuur niet ineens een lang, boos berichtje dat de ontvanger totaal niet aan zag komen. Dat komt het gesprek niet ten goede. Zet emoji's daarnaast handig in. Daardoor kun je je gevoelens misschien beter uiten en komt een bericht meteen ook wat minder ernstig over. Kom je er toch niet uit via de app? Maak dan een afspraak om het toch nog uit te praten in een gesprek. Dat is bij grote, serieuze problemen ook nog altijd een beter idee.

Bron: Huffpost.com