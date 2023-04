’s Ochtends stijf bij het opstaan? Dit kun je dan het beste doen

Ochtendstijfheid kan verschillende oorzaken hebben. Een van de oorzaken kan zijn dat de spieren met name ’s nachts te weinig ontspannen. Dit komt vaak door langdurige stress en spanning. Deze ochtendstijfheid uit zich vooral in stijve spieren. Heb je meer last van je gewrichten? Dan zijn te weinig beweging en ouderdom vaak de oorzaak.

Ochtendgymnastiek

De beste manier om de ochtendstijfheid te verhelpen is door ’s ochtends, na het wakker worden, wat oefeningen te doen in bed.

Ga ontspannen op je rug liggen en trek één knie naar je borst. Houdt deze positie een paar tellen vast. Het andere been is gestrekt. Laat je knie los en strek je been weer. Wissel een paar keer van been.

Til één been op en strek deze een stukje boven het matras om je buikspieren te trainen. Is het optillen van je been te zwaar? Dan kun je ook het been alleen uitrekken terwijl je het op het matras laat rusten. In beide gevallen maak je de heup- en kniegewrichten soepel. Herhaal de oefening een aantal keer per been.

Trek je beide knieën naar je borst en beweeg ze een aantal keer rustig van links naar rechts. Er ontstaat een soort schommelende beweging. Dit is goed voor het losser maken van de rug en het heupgewricht.

Ga rechtop zitten aan de rand van het bed en draai langzaam rondjes met je enkels, eerst tegen de klok in en daarna met de klok mee.

Strek je armen omhoog langs het hoofd terwijl je op de rand van het bed zit. Probeer dit een paar seconden vast te houden om vervolgens je armen naar beneden te doen en helemaal te ontspannen.

Warme douche

Nadat je klaar bent met deze oefeningen, is het fijn om een warme douche te nemen. Dit stimuleert de doorbloeding van de spieren. Na het douchen kun je nog wat oefeningen herhalen zodat de spieren goed warm en soepel blijven. Buig bijvoorbeeld wat dieper door de knieën of draai met je enkels en polsen tijdens het afdrogen. Daarbij is het wel verstandig om dit niet te fanatiek te doen op de natte badkamervloer om uitglijden te voorkomen.

Koele, droge kamer

Vocht is belangrijk voor de gewrichten. Heb je een vochtig huis of een vochtige slaapkamer en last van ochtendstijfheid, dan heeft dat waarschijnlijk met het vocht te maken en is het noodzakelijk daar iets aan te doen. Kou is ook niet goed, maar dat is geen reden om met het raam dicht te slapen: een afgesloten slaapkamer leidt tot meer vocht en tot een minder goede slaap.

Bron: Gezondheidsnet