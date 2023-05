Scheefgroeiende grote teen: hoe komt het én wat kun je eraan doen?

Laten we vooropstellen dat je niet de enige bent: 30 procent van de mensen krijgen te maken met een scheefgroeiende grote teen. Wanneer je teen scheef staat in de richting van je andere tenen dan is er sprake van een hallux valgus. Bij sommige mensen ontstaat dan ook een knobbel aan de zijkant van hun voet. Met name vrouwen hebben hier last van. “Veel lopen op puntige schoenen met hakken lijkt een trigger te zijn”, zo legt podotherapeut Amy Dieker.

Contact opnemen met een podotherapeut

Daarnaast kan zo’n scheve teen ook ontstaan door een afwijking van je voetstand of een familiaire aanleg. Als je hier last van hebt, dan is het belangrijk dat je goede schoenen draagt. Ga dus niet voor goedkope schoenen met een slechte zool, maar investeer in een goed en stevig paar. Daarnaast is het ook belangrijk om een afspraak te maken met een podotherapeut. Als je hier te lang mee rondloopt, kun je namelijk ernstige klachten krijgen.

Manier van lopen

“Bij een vergroeiing in het gewricht van de grote teen, kan lopen pijnlijk zijn. Sommige mensen compenseren dat door anders te gaan lopen. Dat kan weer leiden tot andere klachten”, zo legt Amy uit. “Wanneer door de vergroeiing het gewricht minder beweeglijk wordt, kan het buigen van de knie ook lastiger gaan. Zelfs het bewegen van de heupen lukt daardoor minder goed. Een probleem in een klein stukje van de voet kan dus grote gevolgen hebben. Loop daarom niet te lang door met klachten, maar neem contact op met een podotherapeut.”

Tips om klachten te voorkomen

Maar wat kun je nu zelf doen om te voorkomen dat de klachten erger worden? “Zorg voor schoenen waarvan de neus iets omhoog staat en die buigzaam zijn bij de grote teen. Dit zorgt dat je bij het lopen de hele voet op de juiste manier gebruikt. Schoenen met veters of klittenband zijn ook aan te raden. Op die manier kunnen schoenen goed passend gemaakt worden en dat zorgt weer voor extra steun.”

Een beetje hak, niet meer dan een kleine verhoging van zo’n twee centimeter, zorgt ook voor een gezonde manier van lopen, zegt Amy “Als je heel plat loopt, komt er veel meer spanning op de voeten en kuiten te staan dan wanneer je op een hakje loopt. De nu populaire sneakers, die veel weg hebben van gewone sportschoenen, zijn aan de achterkant vaak ook wat hoger en doorgaans dus prima.”

Bron: Libelle 26/Amy Dieker