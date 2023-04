Scheten laten in een relatie: dít is wanneer het ‘kan’ volgens een expert

Relatietherapeut Susanne Donders vertelt waar de ongemakkelijkheid van scheten in een relatie vandaan komt en wat het je brengt als je ze tóch lekker laat gaan.

Het ongemak van scheten

Als je het gênant vindt om in het bijzijn van je partner een scheet te laten, dan ben je daar volgens Susanne niet alleen in. “Veel mensen vinden het ongemakkelijk. De oorzaak hiervan is voor veel mensen dat ze aantrekkingskracht in een relatie belangrijk vinden. Het laten van een windje hoort daar voor hun gevoel niet bij.”

Ook is er een verschil per sekse hoe ‘sociaal geaccepteerd’ het laten van scheten is. “Over mannen is algemeen bekend dat ze wel eens kunnen stinken, maar veel mannen denken dat vrouwen dit niet doen of kunnen.” Dat is natuurlijk onzin, zegt Susanne. “Ook vrouwen ruiken echt niet naar bloemetjes en dat is meer dan logisch.”

Wanneer is het juiste moment?

Het moment waarop mensen binnen een relatie een scheet durven laten, is verschillend. “De een zit liever te lang met buikpijn op de bank, dan dat-ie er eentje laat ontglippen. De ander heeft liever geen buikpijn dan een romantische setting. Uit onderzoek is gebleken dat vier op de tien vrouwen binnen een half jaar zonder schaamte scheten laat in het bijzijn van haar partner.”

Gaat dat tijdsbestek voor jou niet op, dan is dat helemaal niet gek. “De boel wagenwijd openzetten waar je partner bij is, markeert volgens onderzoekers het moment dat verliefdheid overgaat in ‘houden van’. Haast alsof je op een toeter blaast om het heugelijke moment te vieren, dus. “Eigenlijk hoeft het ook daarom helemaal niet gênant te zijn. Het getuigt van comfort en vertrouwen.”

De voordelen van scheten laten

Los van het feit dat je lekker zonder buikpijn met je partner kunt zijn, heeft het openlijk laten van scheten in je relatie nog meer voordelen. Susanne zet ze voor je op een rijtje.

Je durft jezelf te zijn. Mensen denken misschien dat naakt zijn bij je partner het meest kwetsbaar is wat je kunt zijn, maar dat is niet het geval. Nope, de lucht uit je darmen via je anus laten ontsnappen maakt je nog veel kwetsbaarder. Het feit dat jij compleet jezelf durft te zijn, geeft aan dat je veel verder komt in je relatie.

Je schaamt je niet. Niets is zo aantrekkelijk als een volwassen vrouw. Hoewel we allemaal onze onzekerheden hebben, is dit iets waarvoor jij je in ieder geval niet hoeft te schamen. Zelfs niet als je een stinkscheet laat na het gourmetten of barbecueën.

Je kunt overal over praten met je partner. Grote kans dat jullie praten over scheten laten en misschien zelfs poep-en-pies humor hebben. Dit betekent dat je overal over kunt praten met je geliefde. En zeg eens eerlijk, dat is toch waarnaar je streeft in je relatie?

Je weet hoe dan ook dat je aantrekkelijk bent. In je relatie zie, hoor en ruik je elkaar op je best, maar ook op je slechtst. Het feit dat jullie scheten laten en elkaar niet verlaten, betekent dat jullie elkaar hoe dan ook aantrekkelijk blijven vinden. Echte liefde, als je het ons vraagt.

Je hebt een beter seksleven. We raden je niet per se aan om seks en scheten te combineren, maar los daarvan schijn je dus wel een beter seksleven te hebben als je ze op andere momenten gewoon laat gaan. Niet geheel onbelangrijk als je van plan bent om een serieuze, langdurige relatie met elkaar te hebben.

De nadelen van scheten laten

Ieder voordeel heeft zijn nadeel. Ja, scheten laten in het bijzijn van je partner (helaas) ook. Daarover zegt Susanne het volgende: “Je laat gemiddeld 15 tot 25 scheten per dag. Hoewel je zelf wel in de hand hebt hoe je dit kunt verminderen of verergeren, bijvoorbeeld door het eten van de juiste voeding, blijf je misschien wel op dit gemiddelde steken. Met andere woorden: soms ontkom je er gewoon niet aan.”

Het gevolg daarvan? “Ik vind het een goed teken als je geen schaamte meer hebt naar je partner toe, maar je moet het niet overdrijven. Probeer te onthouden dat je het ook wel een beetje spannend mag houden als je al langer een relatie hebt”, vertelt ze. “Het belangrijkste is dat je jezelf bent, maar het kan dus ook geen kwaad om de boel een beetje charmant te houden.”

