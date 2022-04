Dunya (50): “Sanderijn, ik ben bijna twintig jaar getrouwd met een lieve man en we hebben een leuke puberzoon samen. Onze seks is prima, daar heb ik geen vraag over. Wat ik wel wil weten, is of het raar is dat ik nog steeds zin heb in masturberen zo nu en dan, ook al heb ik een prima seksuele relatie met mijn partner. Mijn man vindt het namelijk best vreemd en zegt dat ik er geen behoefte aan zou hebben als ik tevreden was met de seks met hem. Wat vind jij?”

Sanderijn: “Fijn Dunya, dat de seks met je partner goed is. Je vraagt hoe het kan dat je daarnaast nog steeds zo nu en dan behoefte hebt aan masturberen. Klopt dat?”

Dunya: “Ja, precies. Dat is het. Ik heb af en toe nog zin om te masturberen. Heus niet altijd hoor. Met mijn partner heb ik ongeveer twee á drie keer per maand seks. Dat is genoeg voor mij en ook voor hem.”

Sanderijn: “Hoe weet je dat het genoeg is voor hem?”

Dunya: “Daar hebben we het over gehad. Hij weet dat ik ook masturbeer en ik wil dat niet echt verbergen voor hem. Ik doe daar niet moeilijk over. Maar hij wel. Hij heeft me meerdere malen gevraagd of ik soms niet genoeg had aan de seks met hem. Voor mij is twee à drie keer per maand genoeg. Ik heb toen ook gevraagd of het goed en genoeg was voor hem. Dat vond hij wel.”

Sanderijn: “Kun je uitleggen waarom jij zin hebt om zo nu en dan te masturberen?”

Dunya: “Omdat het voor mij iets anders is dan seks met mijn man. Dan gaat het om verbinding. Om het delen van de liefde voor elkaar. Als ik masturbeer, doe ik dat om hele verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat ik even plotseling zin krijg overdag en mijn man dan op zijn werk is. Of wanneer ik heel moe ben ’s avonds en lekker rustig wil worden en in slaap willen vallen. Of wanneer ik heel gespannen ben en me wil ontspannen.”

Sanderijn: “Duidelijk Dunya. We weten uit onderzoek dat volwassenen om uiteenlopende redenen behoefte kunnen hebben om te masturberen en echt niet altijd omdat ze seksueel opgewonden zijn. Al die redenen die jij nu opnoemt, blijken ook voor veel anderen een reden te zijn om te masturberen.”

Dunya: “Maar waarom vindt mijn man het dan vreemd dat ik het doe? Hij zegt dat-ie niks tegen masturberen heeft, maar dat dat iets is wat bij pubers en singles hoort. Als je eenmaal een goeie relatie hebt waarin je genoeg aan seks doet, zou je daar geen behoefte meer aan moeten hebben.”

Sanderijn: “Dat is een vreemde redenering. Je hebt heel duidelijk gemaakt dat seks met je man een andere functie heeft dan het masturberen. Blijkbaar ligt dat voor je man anders. Weet je of hij wel eens masturbeert?”

Dunya: “Dat doet hij absoluut niet, zegt-ie. Zodra hij behoefte aan seks heeft, laat hij het aan mij merken en wil hij die behoefte samen met mij invullen. Hij zegt dat hij als puber veel heeft gemasturbeerd, maar zodra hij relaties met vrouwen kreeg, hield dat op. Hij had er geen behoefte meer aan.”

Sanderijn: “Voor hem betekent masturberen dus blijkbaar het bevredigen van seksuele gevoelens?”

Dunya: “Ja, blijkbaar. En voor mij niet. Ik wil het ook om andere redenen doen.”

Sanderijn: “Rond masturberen hangt soms nog best een zweem van taboes, mythes en misverstanden. Sommige mensen zijn nog opgevoed met de boodschap dat masturberen slecht is voor de gezondheid, niet te vaak mag gebeuren, slecht voor de relatie zou zijn, puberaal is, niet bij vrouwen hoort of dat je zoiets niet meer doet als je eenmaal een relatie hebt. Daarnaast denken sommige mensen dat masturberen iets is dat niet ‘hoort’ bij vrouwen of getrouwde mensen. Of dat ‘oude mensen’ niet meer masturberen. Meestal leg ik uit dat masturberen iets is dat bij elke leeftijd hoort: ook babies en jonge kinderen masturberen, soms zelfs met een orgasme. Babies en jonge kinderen weten zelf niet dat zoiets te maken heeft met al in de basis een seksueel gevoel en een mogelijk orgasme. Het is gewoon lekker, daarom doen ze het of ze doen het om te ontspannen. Kijk maar eens in een kleuterklas aan het eind van een drukke dag: veel duimen gaan in de mond en een andere hand friemelt tussen de benen. Maar we weten dat ook ouderen masturberen. Masturberen is absoluut niet ongezond. Het heeft talloze mentale en fysieke voordelen. Zoals het verminderen van (menstruatie)pijn, het verhogen van een ontspannen en geluksgevoel. Zolang er geen wondjes ontstaan aan de geslachtsdelen (door gebruik van scherpe voorwerpen) en zolang iemand nog zijn dagelijkse bezigheden zoals werken, studeren of socializen kan blijven doen, is er niets tegen (vaak) masturberen. Daarnaast leg ik meestal uit dat masturberen een heel persoonlijke keuze is: je kiest ervoor om het wel of niet te doen. Jouw partner heeft daar ook duidelijk een eigen keuze in gemaakt en jij ook. Het zou mooi zijn als jullie elkaars keuze kunnen respecteren en accepteren.”

Dunya: “Fijn Sanderijn, heel duidelijk. Ik voel me opgelucht. En ga dit bespreken met mijn man.”