Daisy (40): “Sanderijn, ik heb eigenlijk al vanaf mijn puberteit gemerkt dat ik wat seks betreft het niet bij één en dezelfde partner wil laten. Nu heb ik sinds vijf jaar een vaste relatie met een heel lieve partner. We hebben ook een kindje samen. Onze relatie is vanaf het begin open geweest, dat wil zeggen dat we niet moeilijk doen als één van beiden iets kortstondigs heeft met een ander. Zolang wij elkaar op de eerste plaats beschouwen, vinden we dat beiden oké. Nu heb ik sinds een jaar een steeds leuker contact met iemand gekregen via mijn werk en soms hebben we ook seks. Dat was voor mijn vaste partner oké...

Maar nu ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk heel erg verliefd ben geworden op deze tweede partner. Mijn eerste partner vindt hem ook aardig en leuk. En dat is nieuw. Tot nu toe kon ik makkelijk seks hebben buiten mijn relatie om, maar dan ging het alleen om de seks. Ik gaf emotioneel niet of weinig om zo’n sekspartner. En mijn man wilde vaak ook niet weten wie het was. We gaan nu steeds meer met zijn drieën om en tot nu toe gaat dat goed. Mijn vraag is nu: kunnen we tegelijkertijd op meerdere mensen verliefd zijn? En heeft zo’n relatie met zijn drieën een toekomst?”

Polyamorie of open relatie?

Sanderijn: “Jazeker kan dat, Daisy. Er is voor deze vorm van partnerrelatie steeds meer aandacht. De naam die eraan wordt gegeven is polyamorie: een relatie tussen drie (of meerdere) personen. Het gaat dan om een relatie waarin de drie personen ook alle drie een emotionele en seksuele band hebben. Het gaat dus niet om een relatie waarin de derde persoon meer geeft om één van de andere twee. Dat is meer een open relatie zoals jullie hiervoor hadden.”

Daisy: “Klopt. Ik merk ook dat er best wat onbegrip is over onze relatie bij mensen in onze omgeving. Alsof die derde persoon er alleen maar bij is gekomen voor mij (het is een man en ik ben een vrouw) en niet voor mijn eerste partner (ook een man). Alsof ik een relatie heb met twee mannen en zij niet met elkaar. Zo is het echt niet. De twee mannen geven echt ook veel om elkaar en de seks met zijn drieën is heel mooi en fijn. Voor ons allemaal.”

Sanderijn: “Ja, dat kan zeker, maar is voor veel mensen in de omgeving nog moeilijk te begrijpen. Monogamie zit zo ingebakken in onze cultuur en wordt ons als kind al met de paplepel ingegeven.”

Daisy: “Maar is de mens dan van nature monogaam?”

Sanderijn: “Moeilijk te zeggen als we met deze relatievorm al eeuwenlang leven. Veel diersoorten zijn tijdelijk monogaam, maar er zijn ook diersoorten die dat voor de rest van hun leven zijn. Bij de mens bestaat ook seriële monogamie (het hebben van één vaste partner tijdens opeenvolgende relaties die niet levenslang hoeven te zijn). Maar er zijn ook mensen die hun hele leven gelukkig zijn met één en dezelfde partner. En zo zijn er ook mensen zoals jij die gelukkig zijn met meer partners tegelijkertijd. Als jullie er gewoon over doen en liefdevol met zijn drieën blijven omgaan, krijgt jullie kind ook een open en positief beeld mee over het feit dat er meer bestaat dan alleen maar relaties tussen twee mensen.”

Daisy: “Dat is zo. Ons kind is dol op alle drie zijn ouders. Ik ben blij te horen dat het gelukkig niet vreemd is wat wij doen.”

Sanderijn: “Zeker niet. Maar, er zit wel een risico aan. Veel poly-amoureuze stellen krijgen op een gegeven moment last van jaloezie. De emotionele aandacht gelijk verdelen tussen drie partners is een stuk moeilijker dan wanneer je met zijn tweeën bent.”

Daisy: “Dat hebben we al een beetje gemerkt.”

Sanderijn: “Op die momenten is communicatie heel erg belangrijk. Breng je gevoel onder woorden. Wat voel je precies als je jaloers bent? Of wat voel je als je merkt dat de ander jaloers is? Praat erover en haal desnoods een deskundige erbij die jullie kan helpen met goede communicatie.”

Daisy: “Doen we. Dank Sanderijn. Dit helpt echt om te horen.”