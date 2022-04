Waar zit mijn G-spot?

Amira (43): “Beste Sanderijn, Ik hoor van mijn vriendinnen dat zij een G-spot hebben en bij aanraking daarvan fantastische orgasmes hebben. Het moet ergens in de vagina zitten, maar ik kan tot nu toe niets vinden…”

Sanderijn: “Over de G-spot gaan veel fabeltjes rond. Allereerst even een uitleg waarom het zo heet. De uitvinder van deze plek, heet dr. Grafenberg en hij heeft in de jaren vijftig van de vorige eeuw deze plek in de vagina bij vrouwen ontdekt. Dat kwam in die tijd goed uit, want toen streefde nog bijna iedereen naar een vaginaal orgasme. Dat werd door veel vrouwen maar ook door mannen gezien als het beste orgasme. Liefst ook nog eens tegelijkertijd met het orgasme van haar partner. Nog niet zoveel jaren ervoor had dr. Freud immers beweerd dat vrouwen die niet vaginaal kunnen klaarkomen seksueel nog niet goed waren ontwikkeld. Dat fabeltje heeft lang stand gehouden en veel vrouwen (en mannen) ongelukkig gemaakt.”

Amira: “Gelukkig denken mijn partner en ik daar anders over. Maar ik hoor het nog best wel vaak bij vriendinnen van me, dat ze denken dat een vaginaal orgasme een beter orgasme is.”

Sanderijn: “En dat hoeft echt niet zo te zijn! Sterker nog, heel veel vrouwen kunnen niet eens vaginaal klaarkomen maar alleen als hun clitoris wordt gestimuleerd. Een clitoraal orgasme komt dus veel meer voor dan een vaginaal orgasme.”

Amira: “Maar even terug naar die G-spot waar mijn vriendinnen het over hebben. Waar zit dat dan precies?”

Sanderijn: “Dat is een plekje in de vagina, zo ongeveer halverwege aan de bovenzijde van de vagina, dus aan de buikkant. Sommigen zeggen dat ze het voelen als een vinger naar binnengaat en een ‘kom-hier’ beweging maakt. Het is een plek zo groot als een munt en kan wat ruwer en ribbeliger aanvoelen.”

Amira: “Ik heb dat al meerdere malen geprobeerd te vinden op die manier, maar voel niets.”

Sanderijn: “Voor veel vrouwen kan het lastig te vinden zijn als ze hun eigen vinger gebruiken. Soms is het gemakkelijker om je partner te vragen een vinger in de vagina te doen en die ‘kom-hier’ beweging te maken. Maar we weten ook, dat niet iedere vrouw een G-spot heeft of voelt. Of het plekje als gevoelig ervaart. Dus denk niet dat je een uitzondering bent, Amira, als je niets voelt.”

Amira: “Ik ga er nog eens samen met mijn partner op oefenen. Maar hoe komt het nou dat sommige vrouwen door het stimuleren van dat plekje kunnen klaarkomen en zijn dat dan betere orgasmes zoals mijn vriendinnen beweren?”

Sanderijn: : Dat plekje kan gevoelig zijn omdat het dicht tegen een deel van de inwendige clitoris aanligt. Als een vrouw opgewonden is, zwelt de hele vulva maar ook de inwendige clitoris op en drukt dan tegen de plasbuis en tegen de voorwand van de vaginabuis aan. Dus als er op die G-spot wordt gedrukt of gewreven, wordt eigenlijk ook de inwendige clitoris gestimuleerd.”

Amira: “Dus eigenlijk is een G-spot orgasme ook een clitoraal orgasme?”

Sanderijn: “Ja, zo zou je het zeker kunnen zien. Niet voor niets weten we nu dat vrouwen alleen door de stimulatie van de clitoris kunnen klaarkomen. Dus als een vrouw een orgasme heeft tijdens de penetratie, komt dat in feite omdat haar clitoris – inwendig en/of uitwendig – ook wordt gestimuleerd. Maar of het ook een beter orgasme is, weten we niet. Dat is heel persoonlijk. Sommige vrouwen vinden van wel maar een heleboel anderen vinden van niet of krijgen er zelfs geen orgasme van.”

Amira: “Kan ik nog iets anders doen om die G-spot te vinden behalve mijn partner te vragen om met zijn vinger ‘kom-hier’ te zeggen?”

Sanderijn: “Jazeker. Er zijn sekstoys die zowel de uitwendige clitoris stimuleren als ook in de vagina een eventuele G-spot. Kijk maar eens online of je die kunt vinden. Ook kan het soms helpen om met een vinger te tikken op die plek in plaats van te drukken of wrijven. En tenslotte zeggen sommige vrouwen dat ze hun G-spot beter voelen bij penetratie in een ander standje: bijvoorbeeld door bovenop je partner te zitten.”

Amira: “Ik ben weer heel wat wijzer geworden en ga het eens uitproberen.”

Sanderijn: “Maar wees niet teleurgesteld als het niet meteen lukt, Amira. Niet voor iedere vrouw is die G-spot makkelijk te vinden of aanwezig. Bovendien, als je al een fijn orgasme kunt krijgen door stimulatie van de uitwendige clitoris, is dat genoeg reden om daar extra van te genieten.”