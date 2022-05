Sinushoofdpijn: dít zijn de symptomen en zo verlicht je de pijn

Iedereen heeft weleens hoofdpijn. De cijfers liegen er niet om. Zo heeft maar liefst de helft van de mensen soms last van een hoofdpijnstoornis, blijkt uit onderzoek. En op elke willekeurige dag hebben ruim een miljard mensen op de wereld last van hun hoofd.

Soorten hoofdpijn

Tot hoofdpijnstoornis behoren ernstige vormen, zoals migraine, spanningspijn, clusterhoofdpijn en sinushoofdpijn. Maar wat is sinushoofdpijn eigenlijk? Hoe herken je het en nog belangrijk: hoe verminder je de pijn?

Sinushoofdpijn

Sinushoofdpijn treedt op wanneer de sinusgangen achter je ogen, neus, wangen en voorhoofd verstopt zijn. Dit zorgt voor een drukkend en pijnlijk gevoel, waardoor hoofdpijn ontstaat. Hoewel de druk het meest voorkomt achter en rond de ogen, neus en wangen, kan deze uitvloeien naar de achterkant van het hoofd.

Deze vorm van hoofdpijn kan ontstaan als je allergieën hebt, waardoor je sinusgangen verstopt raken. Maar soms is sinushoofdpijn een symptoom van de voortdurende sinusaandoening, genaamd sinusitis.

Symptomen van sinushoofdpijn

Symptomen van ontstoken sinussen (vaak bijholte of voorhoofdsholte) gaan gepaard met sinushoofdpijn. Deze symptomen zijn onder meer:

Verstopte neus

Loopneus

Pijn die erger wordt als je voorover buigt of leunt

Veel groen of geel snot

Weinig reukvermogen

Een pijnlijke druk achter je ogen, wangen of voorhoofd

Vermoeidheid

Pijnscheut in de bovenkaak

Roodheid en zwelling van de wangen, neus of voorhoofd

Koorts

Oorzaken en risico’s

Oorzaken

Sinushoofdpijn wordt dus meestal veroorzaakt doordat de sinus ontstoken raakt door allergieën of andere triggers zoals bijvoorbeeld een infectie. Deze pijn kan ook het gevolg zijn van seizoensgebonden allergieën die gedurende een langere periode aanhouden, waaronder hooikoorts.

Risico’s

Iedereen kan last krijgen van sinushoofdpijn, maar bepaalde gezondheidsproblemen kunnen het risico vergroten:

Afwijkend septum of neuspoliepen

Verzwakt immuunsysteem, bijvoorbeeld als gevolg van chemotherapie

Cystische fibrose, waardoor slijm zich ophoopt in je luchtwegen

Allergieën

Nasale blootstelling aan giftige stoffen, zoals tabaksrook en cocaïne

Overmatig gebruik van het medicijn decongestiva

Verschil tussen sinushoofdpijn en migraine

Een aantal symptomen lijken op die van migraine. Toch is dit een hele andere vorm van hoofdpijn. Tot wel 90% van de mensen die naar de dokter gaat voor sinushoofdpijn ontdekt dat ze in plaats daarvan migraine hebben. Als je naast de hoofdpijn symptomen ervaart zoals misselijkheid, duizeligheid of gevoeligheid voor licht, heb je waarschijnlijk last van migraine en dus geen sinushoofdpijn.

Behandeling en verlichten van de hoofdpijn

Artsen raden vaak aan niet te veel te doen, zodat de sinushoofdpijn vanzelf weer over gaat. Het is namelijk het beste om je eigen lichaam het werk te laten doen. Tenzij je bepaalde symptomen ervaart, zoals koorts, hevige pijn of een infectie die langer dan zeven dagen aanhoudt. Neem dan contact op met je huisarts. Hij of zij kan wellicht medicijnen voorschrijven.

Kun je de hoofdpijn niet verdragen, dan kunnen deze tips helpen:

Zoutoplossing

Als je sinushoofdpijn hebt, kan het helpen om door middel van een zoutoplossing de slijmvliezen te laten slinken. Zo’n zoutoplossing is te koop bij de drogist of apotheek.

Stoom

Het inademen van stoom kan ook helpen. Maak een washandje nat met warm water en leg het op het op je ogen, voorhoofd of wangen. Dit kan de druk gelijk verlichten. Je kunt ook boven een bak warm water hangen met een hangdoek over je hoofd.

Rust

De hoofdpijn wordt vaak erg in drukke situatie, dus om snel korte metten te maken met de pijn kun je je lichaam voldoende rust geven. Deze drie yogahoudingen werken goed tegen hoofdpijn. Voorkom wel snelle bewegingen, want daar wordt sinushoofdpijn alleen maar erger van.

Extreme hoofdpijn? Dokter Rutger legt uit wanneer je de huisarts moet bellen:

Bron: Healthline