Gelukshormoon

Je hebt vast weleens van endorfines gehoord, maar wat ís het ook alweer? Endorfine is een neurotransmitter. Neurotransmitters zijn boodschappers van je hersenen die prikkels van de ene naar de andere zenuwcel geven. Omdat deze transmitter ervoor zorgt dat je je blijer voelt en minder gevoelig bent voor pijn, staat endorfine ook wel bekend als een gelukshormoon.

Sommige voedingsmiddelen zijn niet alleen lekker, ze helpen je ook aan wat extra gelukshormonen!



Pure chocola

Chocola maakt altijd gelukkig. Maar wanneer je pure chocolade naar binnen werkt al helemaal. “Sommige onderzoeken suggereren dat chocolade effect kan hebben op de aanmaak van endorfines. De vele antioxidanten in chocolade stimuleren de afgifte van endorfines in de hypothalamus (een deel van de hersenen dat betrokken is bij emotionele activiteit), waardoor we ons beter voelen”, verklaart arts Caroline Leaf aan Well + Good.

Citrusvruchten

Hetzelfde geldt voor citrusvruchten. Het ruiken aan een verse sinaasappel of zure citroen kan volgens meerdere studies al oppeppend werken. En ook kunnen ze je stresslevels laten dalen, verklaart Leaf.

“De geur van citrusvruchten komt van hun belangrijkste chemische component, d-limoneen. Deze stof ondersteunt het deel van het zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor ontspanning.”

Paprika

Op de gezonde tour? Eet dan eens wat vaker een paprika, want ook daar krijgt je humeur een oppepper van. En dat heeft alles te maken met de hoge hoeveelheid vitamine C die erin zit, zelfs meer dan in veel fruit. En ook dat kan de aanmaak van endorfines stimuleren, waardoor je je al snel energieker en blijer zult voelen.

Chilipepers

Iets minder gangbaar, maar zeker het proberen waard: eet eens wat vaker pittige gerechten en breng ze op smaak met verse chilipepers! De stof die erin zit, capsaïcine genaamd, wordt bij wetenschappelijke studies vaak als pijnstiller gebruikt. Het zou namelijk bijdragen aan het opwekken van een aangenaam gevoel en het endorfinegehalte in het lichaam op natuurlijke wijze flink verhogen.

Bron: Well + Good, Ruudmeulenberg