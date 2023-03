Slecht in namen onthouden? Heel normaal, hoor (en deze 3 tips helpen)! Beeld Getty Images

Slecht in namen onthouden? Heel normaal, hoor (en deze 3 tips helpen)!

We hebben er allemaal weleens last van. Je wil iemand begroeten of roepen, maar je komt niet op zijn of haar naam. Het ligt op het puntje van je tong... Kom, wat was het ook alweer? Of het nu soms gebeurt of dagelijks, met deze 3 tips kun je namen beter onthouden.