Slecht nieuws voor veel diabetespatiënten

Zo’n 70.000 mensen met diabetes dreigen hun huidige medicatie kwijt te raken of moeten bijbetalen als de toegestane maximumprijs van het geneesmiddel wordt overschreden. Apothekers en patiëntenverenigingen maken zich grote zorgen.

Besparen op geneesmiddelen

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid moet maar liefst 140 miljoen euro besparen op geneesmiddelen. Om hieraan te voldoen, werkt hij aan nieuwe maximale kostenplaatjes voor groepen medicijnen. Dat kan veel impact hebben op de tienduizenden diabetespatiënten, zegt de Diabetesvereniging Nederland (DVN).

Niet rendabel

Wanneer de prijs naar beneden moet, is de insuline voor farmaceut Novo Nordisk niet meer rendabel. “We snappen dat de minister de prijs van geneesmiddelen wil verlagen, maar dat moet niet ten koste gaan van de patiënt”, zegt beleidsmedewerker Heleen Knottnerus van DVN tegen het AD.

Duurdere prijs

In totaal gebruiken 70.000 diabetespatiënten de insuline van Novo Nordisk, waaronder veel mensen met diabetes type 1. Aangezien op dit medicijn een patent huist, is de prijs wat hoger. Maar het gaat niet om gekke bedragen. “We rekenen voor dit middel een prijs uit 1998, zonder dat er een inflatiecorrectie is geweest. En bij de introductie hebben we de prijs ook al op verzoek met 40% omlaag gedaan”, verklaart Sanne Groenemeijer, directeur van Novo Nordisk in Nederland.

Diabetespatiënten de dupe

Als minister Kuiper de besparing doorzet en Novo Nordisk de prijs niet verlaagt, zijn de diabetespatiënten de dupe. Zij moeten de rekening betalen. Als zij hun huidige geneesmiddel willen behouden, moeten ze € 250 per jaar zelf gaan betalen. Dat komt bovenop hun eigen risico. En dat terwijl ook de energie en boodschappen al duurder zijn worden. “Dat is zeker voor mensen met een laag inkomen echt een probleem”, zegt Knottnerus.

Overstap zorgt voor problemen

Als patiënten deze kosten niet zelf willen betalen, moeten ze overstappen op een andere insuline. “Dat wordt dan makkelijk gezegd, maar het leidt altijd tot problemen. Diabetes is een vervelende ziekte en de insuline is van levensbelang.” Het kan namelijk maanden duren voordat je lichaam goed is ingesteld op andere medicijnen.

Zo’n 250.000 mensen in Nederland weten niet dat ze diabetes hebben. Dokter Rutger legt uit wanneer je meer kans maakt om diabetes te krijgen én hoe je suikerziekte kunt voorkomen:

Bron: AD