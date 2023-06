Slik niet zomaar ADHD-medicijnen zoals ritalin, waarschuwen onderzoekers

De werking van deze ‘smart drugs’ kan namelijk averechts uitpakken.

Het knapzak-probleem

Voor dit onderzoek kregen proefpersonen telkens één van drie middelen: methylfenidaat (ritalin), dextro-amfetamine en modafinil. Ondertussen kregen zij het bekende ‘knapzak-probleem’ voorgeschoteld dat ze moesten oplossen. Je krijgt daarbij een zak die een bepaald gewicht kan dragen. Die moet je vervolgens vullen met spullen die allemaal een ander gewicht en waarde hebben. De vraag is dan: hoe krijg je zoveel mogelijk waarde in je knapzak, zonder het maximale gewicht te overschrijden? Het begin is redelijk makkelijk, maar uiteindelijk wordt deze oefeningen steeds moeilijker.

Onderzoek met proefpersonen

Normaal gesproken worden methylfenidaat (ritalin), dextro-amfetamine en modafinil voorgeschreven bij ADHD of insomnia (slapeloosheid), nu slikken veel studenten deze middelen met het idee dat ze er beter door gaan leren. Wat blijkt? Het onderzoek suggereert dat de proefpersonen zich wel gemotiveerder voelden, maar niet beter presteerden. Ze hadden dus alleen het idéé dat ze het beter deden. Sterker nog: proefpersonen die zonder middel goed scoorden, presteerden mét medicijn juist slechter.

Grote verschillen

Opvallende resultaten, aangezien ander recent onderzoek aantoonde dat ritalin de prestaties van mensen met een laag dopamineniveau in hun hersenen wel degelijk verbetert. Neurowetenschapper Roshan Cools is niet betrokken bij het onderzoek, maar heeft wel een mogelijke verklaring voor deze grote verschillen. “Het zou goed kunnen dat de effecten op het knapzak-probleem in de nieuwe studie komen door een verstoring van het werkgeheugen of het creatief denkvermogen”, legt ze uit aan NOS. Kortom: het dopamineniveau van de proefpersonen is wellicht te hoog om goed te presteren.

Bijwerkingen van ADHD-medicijnen

Het valt dus niet zomaar te zeggen wie (buiten medische redenen) wel of geen baat heeft bij ritalin, aangezien allerlei factoren een rol spelen. Bovendien kent het slikken van ADHD-medicijnen, zoals alle medicijnen, verschillende (niet geheel ongevaarlijke) risico’s en bijwerkingen, zoals:

Slapeloosheid

Hartkloppingen

Misselijkheid

Illegaal verkregen medicijnen

Ritalin is in Nederland alleen op recept verkrijgbaar via de (huis)arts, maar er bestaat een levendige illegale (ruil)handel in de pillen, zo schreef de NOS al in 2017.

Bron: NOS, Guardian, Jellinek, Science Advances, Radboud UMC