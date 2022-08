Slowjoggen: waarom is het zo populair en hoe doe je het?

Slowjoggen is een work-out die oorspronkelijk uit Japan komt. De Japanse doctor Hiroaki Tanaka bedacht deze methode, die een beetje tussen lopen en rennen in zit. Joggen met een glimlach, noemt hij het zelf. Een blessurevrije vorm van hardlopen (want een stuk minder intensief) die door het langzame tempo ook nog eens heel mindful is.

Slowjoggen vs. joggen

Maar wat maakt slowjoggen nou zo anders dan gewoon joggen? Dat heeft met drie aspecten te maken: de snelheid, de techniek en dat je je comfortabel moet voelen terwijl je loopt. Iedereen moet daarvoor zijn eigen tempo bepalen. Je mag nooit buiten adem raken. “Als je tijdens het lopen niet gemakkelijk kunt praten, dan ga je te hard", aldus Tanaka.

Slowjoggen: de techniek

De techniek achter slowjoggen is dat je tijdens het lopen niet op de achterkant van je voet landt, maar op de middenvoet. Slowjoggers nemen snelle, korte stappen. 180 stappen per minuut wordt daarbij als ideaal gezien. Dat kun je goed bijhouden met een stappenteller. Doordat je op de middenvoet landt, worden je knieën en heupen veel minder belast. Zorg dat je je rug bij het lopen recht houdt en de schouders ontspannen, je armen kun je los mee laten zwaaien. En vergeet natuurlijk niet te lachen, dat is verplicht.

Beginners

Wil je beginnen met slowjoggen? Dan is het wel belangrijk dat je het opbouwt. Deze ongewone techniek kan namelijk wel de achillespezen en de kuiten belasten. Experts raden dus aan om in de eerste week twee of drie keer per week een half uur te lopen en daarbij dertig seconden joggen af te wisselen met een minuut lopen. Heb je de techniek onder controle en geen klachten? Dan moet je vanaf dat moment dertig minuten slowjoggen achter elkaar kunnen volhouden.



Met slowjoggen train je vooral de billen en bovenbenen. Maar daarnaast is het ook een goede cardio-oefening waarmee je veel calorieën verbrandt. Met slowjoggen verbrand je volgens een onderzoek dat in 2019 werd gepubliceerd in de Journal of Kinesiology and Exercise Sciences twee keer zoveel calorieën als met lopen op dezelfde snelheid en ongeveer net zoveel calorieën als met joggen op een hoger tempo. Het voelt dus een stuk relaxter, maar is zeker (bijna) net zo effectief.

