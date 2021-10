Snuiten of ophalen? Wat is beter als je verkouden bent?

KNO-arts Stijn van der Avoort van Máxima MC geeft het verlossende antwoord: “Je kunt het beste je neus ophalen.” Het slijm, ofwel snot, gaat op die manier het snelste via de keel naar de maag. En daar rekent het maagzuur af met de ziekteverwekkers. “Als je snuit, bouw je kortdurend druk op in de neus, waardoor het slijm inclusief virus en bacteriën in de neusbijholtes terecht kan komen. Dit zorgt juist voor ontstekingen.”

Stomen of sprayen

Naast snuiten of ophalen zijn er nog andere mogelijkheden. Zo is stomen een goed idee. Zorg er dan wel voor dat de temperatuur niet te hoog is. En hoewel eucalyptus erg lekker ruikt, zorgt het vaak voor irritatie van de slijmvliezen. Neusdruppels kunnen tijdelijk een verstopte neus verhelpen, maar gebruik het nooit langer dan een week, anders beschadigen je trilhaartjes en de slijmcellen van je slijmvliezen.

Snuiten, doe het rustig

Probeer je neus zo veel mogelijk met rust te laten. Mocht je toch veel last hebben, dan kun je je neus spoelen met zout water. Kun je het toch niet laten om te snuiten? Houd dan een neusgat dicht en snuit niet te hard. Maar wat je ook doet, doe het voorzichtig. Als je je neusslijmvlies beschadigt, kun je een vervelende bloedneus krijgen.

Bron: Máxima MC.