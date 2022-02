Spontane bloedneus? Dít kan het betekenen

Een neusbloeding wordt veroorzaakt door een kapot, beschadigd bloedvaatje in de neus. Deze zijn erg kwetsbaar en bloeden gemakkelijk. Meestal komt dit voor bij peuteren in je neus of als je hard bent gevallen of je neus hebt gestoten. Een neusbloeding is vaak niet ernstig, maar wat als je ineens spontaan een bloedneus hebt? Wat betekent dat dan?

Een bloedneus die spontaan ontstaat en niet vanzelf stopt, wordt vaak als beangstigend ervaren. Vooral als dit voor de eerste keer gebeurt en je geen idee hebt wat de oorzaak is. Toch hoef je je niet gelijk zorgen te maken. We zetten alle mogelijke oorzaken op een rijtje.

Oorzaken spontane bloedneus

Een bloedneus is niet ernstig, maar ontstaat meestal niet zomaar. De oorzaken worden eigenlijk onderverdeeld in drie verschillende groepen:

1. Een bloedneus waarbij de oorzaak in de neus ligt

Meestal is je bloedneus een spontane bloeding van de plek van Kiesselbach. Dit is een netwerk van kleine bloedvaatjes in het slijmvlies van het neustussenschot. Bij infectie, ongeval, aderverkalking, uitdroging of neuspeuteren kan hier makkelijk een bloeding ontstaan. Mocht er bij kinderen of volwassenen een voorwerp in de neus verstopt zitten, dan kan dit ook voor een bloeding zorgen.

Het zou ook een goed- of kwaadaardig gezwel in de neus kunnen zijn, maar dit komt zelden voor. Dus maak je daar niet gelijk druk om.

2. Een bloedneus door een andere aandoening

Mocht je een hoge bloeddruk hebben, kan dit ook de oorzaak zijn van een spontane bloedneus. Ook kan in zeldzame gevallen een bloedstolling ontstaan door diverse stoornissen.

3. Een bloedneus door gebruik van medicijnen

Slik je regelmatig bloedverdunners, zoals acenocoumarol, acetylsalicylzuur en aspirine? Dan kan dit de oorzaak zijn van een neusbloeding. Deze bloedverdunners vergroten de kans op het krijgen van een bloedneus.

Verder kun je bij jezelf eens nagaan of het door een van de andere veel voorkomende oorzaken komt:

Neuspeuteren

Een vreemd voorwerp in je neus, zoals een steentje of kraaltje

Uitdroging of droge lucht

Een stoot tegen je neus

Aderverkalking

Warmte

Veel niesen

Wat je wel en níet moet doen

Wat de oorzaak ook is, het is bij een bloedneus belangrijk dat je rustig blijft.

Hoe stop je een bloedneus?

Ga rechtop zitten en buig lichtjes voorover, zodat het bloed niet achter in je keel loopt. Snuit heel voorzichtig je neus. Probeer te vermijden dat je het bloed inslikt. Knijp je neus zo’n tien minuten aaneengesloten dicht.

Wat je beter niet kunt doen

Raak niet in paniek. Anders stijgt je bloeddruk, waardoor je neus harder gaat bloeden. Uit een reflex buig je je hoofd vaak naar achter, maar daardoor druipt het bloed je keel in. Dit is vies, en daarnaast kun je er misselijk van worden. Hou je hoofd dus voorovergebogen. Stop trouwens ook geen watjes, propjes of tampons in je neus.

Hoe voorkom je een spontane bloedneus?

Wanneer je spontaan een bloedneus krijgt, is het niet gek als je hier een paar dagen later opnieuw mee te maken hebt. Om dit te voorkomen, kun je de dagen erna het volgende doen:

Snuit je neus niet nét nadat een neusbloeding is gestopt, anders heb je gelijk weer een bloedneus

Vermijd drukverhoging in het hoofd (niet persen op de wc, tillen, bukken, etc.)

Eet niet te pittig of te gekruid voedsel

Drink geen hete of koolzuurhoudende dranken

Neem geen heet bad of douche en ga niet naar de sauna (een lauwe douche kan geen kwaad)

Peuter niet in je neus

Verhoog zonodig de luchtvochtigheid in je huis

Rook niet en drink geen alcohol

Langs de huisarts

Het is erg lastig om de precieze oorzaak van een bloedneus te achterhalen. Mocht je er regelmatig spontaan last van hebben, en je niet in bovenstaande oorzaken herkennen, dan kun je via de huisarts om een onderzoek van een KNO-arts vragen. Deze kijkt met een klein kijkertje in het voorste gedeelte van je neus, om de bron van de bloeding te vinden. Wanneer het vermoeden bestaat dat de spontane bloedneus wordt veroorzaakt door een onderliggende aandoening, zoals bijvoorbeeld een afwijking in de bloedvaten, dan is verder onderzoek noodzakelijk.

Bron: Healthline, Catharine ziekenhuis