Sport en beweeg je minder dan voor corona? Zó pak je de draad eenvoudig weer op

De cijfers over de afname van het sporten werden maandagavond gepresenteerd in het rapport Zo sport Nederland van het NOC*NSF.

Afname in sportende mensen

Wat blijkt? Bijna 9,5 miljoen Nederlanders tussen de vijf en tachtig jaar sport wekelijks. In 2019, vóór de pandemie, waren dat ruim 10 miljoen Nederlanders. Wel zit er vooruitgang in: ten opzichte van 2021 is het aantal sportende Nederlanders met een half miljoen toegenomen.

Verschil in groepen mensen

Volgens het NOC*NSF is er een duidelijk verschil in de groepen mensen die het sporten sinds corona weer hebben opgepakt. Theoretisch geschoolden, kinderen tussen de vijf en twaalf jaar en 65-plusses zijn procentueel gezien bijna weer terug op hetzelfde sport- en bewegingsniveau als voorheen.

Tieners en sporters in de categorie lagere en middeninkomens blijven achter. Het NOC*NSF vreest daarom dat de tweedeling in de maatschappij terug te zien is op het sportveld.

Sport of beweging?

Libelle’s sportvlogger en personal trainer Stijntje Bruijn benadrukt hierbij het verschil tussen sport en bewegen. “Veel mensen schrikken van de term ‘sporten’ en denken dat ze zich hierbij helemaal in het zweet moeten werken, maar het gaat gewoon om je lichaam in beweging houden, al is het elke dag lekker een halfuur wandelen.”

Het belang van beweging

Waarom dat belangrijk is? “Je bloed stroomt dan meer door je aderen, je hart-longsysteem blijft op orde en je wordt op een prettige manier oud”, legt ze uit. “We moeten tegenwoordig best lang zelfstandig blijven. Daarom is het belangrijk om ons lichaam op orde te houden. Zodra je niet meer functioneert, ben je ook gelijk afhankelijk.”

Ook heeft beweging veel voordelen voor onze hersenen. Dagelijkse beweging vermindert bijvoorbeeld het risico op dementie en stimuleert het aanmaken van happy hormones als serotine en endorfine. “Als je elke dag een halfuur wandelt, ben je gewoon een vrolijker en opgeruimder mens.”

Kom in actie

Zit je vol goede moed, maar zucht je telkens als het moment om jezelf in actie te krijgen daar is? Stijntje heeft een aantal tips om sport en beweging na een lange pauze weer op te pakken.

Sporten oppakken na een pauze? Tips van sportvlogger Stijntje:

Begin heel rustig , bijvoorbeeld met dagelijks een halfuurtje of twintig minuten wandelen.

Doe vooral iets wat je leuk vindt . Je hoeft echt niet in de sportschool aan allerlei apparaten te hangen. Ga wandelen of fietsen, bijvoorbeeld met een vriend(in). Ben je avontuurlijk ingesteld? Probeer dan een keer te suppen, kanoën of rolschaatsen.

Wees niet te streng voor jezelf , maar ga wel aan de slag. Beweeg je nu helemaal niet? Leg de lat dan niet de hoog voor jezelf en doe je lichaam geen pijn. Begin met om de dag wandelen en bouw het rustig op naar dagelijks wandelen in de volgende maand.

hoeft helemaal niet zo zwaar te zijn en kun je bijna zittend uitvoeren. Het zorgt voor sterkere spieren en botten, en een betere coördinatie en balans. Daardoor word je weer zelfverzekerder, onafhankelijker en heb je minder kans op blessures. Win-win-win! Wil je echt sterker worden of kun je niet wandelen? Krachttraining hoeft helemaal niet zo zwaar te zijn en kun je bijna zittend uitvoeren. Het zorgt voor sterkere spieren en botten, en een betere coördinatie en balans. Daardoor word je weer zelfverzekerder, onafhankelijker en heb je minder kans op blessures. Win-win-win!

Begin gewoon. De enige manier om erachter te komen wat voor jou werkt, is dingen doen. Blijf niet zitten en denk niet dat je het niet meer kan. Je bent nooit te oud om te bewegen.

Reden voor afname in sporten

Een mogelijke reden voor de afname van het aantal sportende Nederlanders ligt volgens NOC*NSF bij de hoge energieprijzen. Ruim 300.000 mensen sporten minder vanwege de prijsstijgingen. Bijna 500.000 Nederlanders overwegen te stoppen als de kosten verder zouden stijgen.

Waardering voor sport en beweging

Gelukkig zijn er ook positieve bevindingen. Zo waarderen Nederlanders sport, beweging en sporten in teamverband nu meer dan vóór de pandemie.

Ook zijn mensen andere sporten gaan verkennen. Wandelsport maakte een flinke groei mee, maar ook individuele fitness en hardlopen zijn populair. De top tien wordt aangevuld met zwemmen, wielrennen, voetbal, fitness in groepsverband, dansen, yoga en tennis.

Als fanatiek hardloopster zweert sportvlogger Stijntje bij een aantal explosieve oefeningen. In onderstaande video zie je welke haar favoriet zijn.

Bron: Nu.nl