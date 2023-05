Spray, roller of crème: welk zonnebrandproduct is het beste?

Wie in de drogist naar zonnebrandcrème zoekt, ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Naast veel verschillende merken, komt zonnebrandcrème nu ook al in allerlei verschillende vormen. Toch lijkt de good old crème nog altijd de beste keuze voor je huid te zijn.

Spray

Zonnebrandspray deed een aantal jaar terug zijn intrede, en velen van ons zijn sindsdien fan. Eenvoudig in gebruik, geen geknoei meer en transparant op de huid: wat wil je nog meer? Toch moeten we volgens dermatoloog Jetske Ultee uitkijken met sprays. Je loopt daarmee namelijk makkelijker het risico dat je het product inademt, wat schadelijk is voor je gezondheid. Ook breng je met een spray lastiger de juiste hoeveelheid aan, terwijl dat voor een goede bescherming van je huid juist zo belangrijk is.

Roller

Iedereen kent de deoroller, maar de zonnebrandroller is nog relatief nieuw. Toen Nivea de eerste zonnebrandroller uitbracht, leek dat een verademing: zo’n compacte roller neem je makkelijk mee in je tas en het spul zit na het rollen direct op z’n plek. Helaas kleven ook hier letterlijk nadelen aan. Een roller wordt namelijk snel vies, en dat vuil smeer je vervolgens weer op je lichaam. Ook is het niet zo hygiënisch om één roller door meerdere personen te laten gebruiken. Daarnaast is een roller niet heel praktisch voor het insmeren van grote oppervlakken.

Crème

En zo komen we toch weer uit bij de oude vertrouwde fles of tube met crème. Volgens Ultee is smeren echt de beste manier om een zonnebrandproduct op de juiste manier aan te brengen. Veel mensen hebben een hekel aan het geklieder, maar gelukkig zijn er tegenwoordig ook een hoop fijne zonnebrandcrèmes op de markt die licht aanvoelen en makkelijk uit te smeren zijn.

