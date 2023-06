Squat!? Waarom dagelijks kniebuigingen doen goed voor je is

De kniebuiging, ook wel een squat genoemd, is een fijne en effectieve oefening om aan je dagelijkse routine toe te voegen. We leggen je uit waarom.

Goede houding voor een squat

Een goede houding is van groot belang tijdens deze oefening. Zo train je ook direct je rug- en buikspieren. Daarbij werk je met een squat niet alleen aan je kracht, je kunt er ook vet mee verbranden. Zeker als je squats in hoog tempo doet.

De perfecte kniebuiging

Van de oefening wordt nog weleens gedacht dat-ie slecht is voor de knieën, maar als je ’m goed uitvoert, is kun je er juist de stabiliteit van je knieën mee verbeteren. Wat is dan die perfecte uitvoering? Simpel gezegd ga je bij de squat op een denkbeeldige stoel zitten en kom je daarna weer omhoog. Let daarbij op de volgende zaken:

1. Zorg dat je spieren goed opgewarmd zijn.

2. Plaats je voeten net iets verder uit elkaar dan schouderbreedte, je tenen mogen licht naar buiten wijzen.

3. Houd je rug recht en sta met lichtgebogen knieën.

4. Zak langzaam door je knieën totdat ze ongeveer een hoek van 90 graden hebben en je bovenbenen parallel aan de grond zijn. Blijf hierbij recht vooruit kijken, houd je rug recht en beweeg je heupen naar achteren. Zoals we al zeiden: een beetje alsof je op een stoel gaat zitten. Zorg ervoor dat je knieën niet voorbij je tenen komen.

5. Kom terug omhoog in de uitgangspositie.

Minder blessures

Door de kniebuiging verstevig je de pezen, botten en gewrichtsbanden in je onderlichaam en neemt de beweeglijkheid en flexibiliteit van je lichaam toe. Hierdoor neemt de kans op blessures af. Veel blessures ontstaan overigens door zwakke of niet goed ontwikkelde spieren. Door te squatten worden je benen en billen sterker.

Variaties op de kniebuiging

Net als bij de meeste oefeningen, moet je kniebuigingen rustig opbouwen. Begin bijvoorbeeld met drie setjes van vijftien herhalingen. Als je ze voor het eerst doet, kan het zo zijn dat het nog niet lukt om in een hoek van 90 graden te zakken. Kijk dan hoe ver je komt en houd die diepte aan. Je zult zien dat je steeds iets verder komt.

Lukt dit zonder problemen, dan is het goed om langzaam uit te bouwen. Doe meer herhalingen bijvoorbeeld, maar er zijn ook variaties op de kniebuiging:

Diepe squat: in plaats van zakken tot je knieën een hoek van 90 graden hebben bereikt, zak je bij een diepe squat nog verder door. Naar een hurkpositie, met je billen op je hielen.

Sumo-squat: zet je voeten wijder en naar buiten. Ook je knieën wijzen naar buiten. Vervolgens zak je door je knieën met je heupen naar achteren. De sumo-squat kun je ook op je tenen doen.

Jump-squat: nadat je in de squat gezakt bent, spring je explosief omhoog. Land vervolgens gecontroleerd.

Bron: Gezondheidsnet