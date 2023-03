Staat een ochtendroutine écht garant voor een succesvolle of productieve dag?

Lienke de Jong is oprichter van platform Deargoodmorning.com. Ze legt uit waarom een ochtendritueel een dag maakt of breekt.

Negatieve gedachtes

Waarom een ochtendroutine van belang is? “We hebben per dag 40.000 tot 60.000 gedachtes”, aldus Lienke. “Gemiddeld gezien is 70% daarvan negatief. Als we wakker worden, denken we vaak aan hoe vroeg of donker het nog is en hoe slecht we hebben geslapen. Door met zo’n negatieve gedachte wakker te worden, sta je gelijk met 1-0 achter.”

Yes, een nieuwe dag!

Een ochtendroutine helpt volgens haar om negatieve gedachtes om te zetten in positieve. “Als je voelt dat je er weer tegenaan gaat, denkt je brein: het is dus helemaal niet zo erg dat het weer een nieuwe dag is. Mentaal werkt het heel goed om energiek een nieuwe dag te starten. Dat begint al in de eerste seconden nadat je wakker bent geworden.”

Zó ziet een goede ochtendroutine eruit

Hoe zo’n ochtendroutine er dan uitziet? Vooral het mentale aspect is van belang. “Het helpt om gelijk mooie intenties te zetten en te denken dat het een mooie dag wordt”, vertelt Lienke. “Begin daarnaast met iets wat je energie geeft. Voor mij is dat sporten. Ik sta binnen vijf minuten buiten om naar de sportschool te gaan, maar een ander heeft juist baat bij mediteren, schrijven of het doen van korte oefeningen. Doe het vooral op je eigen manier. Je vastklampen aan opgelegde methodes geeft alleen maar stress.”

Moment voor jezelf

Het maakt dus niet veel uit wát je doet. Als het maar goed bij je past. Wel benadrukt Lienke het belang van een moment voor jezelf, hoeveel (of weinig) tijd je ook hebt. We staan continu voor anderen klaar en vergeten daarbij vaak te luisteren naar onze eigen behoeftes. Met een druk gezinsleven voelt het bijvoorbeeld al snel alsnog je geen tijd voor jezelf hebt, maar óók dan is een ochtendroutine mogelijk.

“Een routine kan vijf minuten duren of een uur. Neem gewoon even een moment voor jezelf in plaats van gelijk in dienst te staan van je kinderen, partner of werkgever. Je staat dan veel meer stil bij: wat ga ík uit mijn dag halen? Elke nieuwe dag is een nieuwe kans.”

Niet snoozen

Lienke heeft nog een belangrijke boodschap: vermijd snoozen te allen tijde. “Snoozen is ongezonder dan je denkt, want je verstoort hiermee letterlijk je slaapritme. Je maakt het jezelf dan alleen maar lastiger om uit bed te stappen. Ga nadat de wekker is afgegaan dus zo snel mogelijk je bed uit.”

‘Maar ik ben geen ochtendmens’

Geen zorgen als je even nodig hebt om erachter te komen wat voor jou het beste werkt. Gemiddeld duurt het 66 dagen om een nieuwe routine aan te leren. Zelfs als je geen ochtendmens bent, is het geen verloren zaak. Lienke: “We leven in een ochtendmaatschappij. Onze hele wereld is ingericht op de ochtend. Dan begint alles weer te draaien. Iedereen heeft de ochtend daarom sowieso nodig.”

Voor iedereen weggelegd

“Je doet jezelf uiteindelijk alleen maar meer pijn door langer in bed te blijven liggen en in die negatieve sleur te blijven hangen”, vervolgt ze. Wees de superwoman van je eigen ochtend. Iedereen kan positief zijn. Het is vooral een kwestie van doen, discipline hebben en geduldig zijn.”

Blijf realistisch

Heb je een stabiele ochtendroutine opgebouwd maar lukt het toch een keer niet om uit bed te komen? Dan zijn er genoeg andere dagen waarop het vast en zeker wél weer lukt. “Blijf vooral ook realistisch. Mensen geven snel op, maar dat is niet nodig.”

Zorg voor structuur

Structuur kan hierbij helpen. Lienke: “We hebben een biologische klok en leven volgens een bepaalde cyclus. Hoe meer ritme je hebt, hoe blijer je je lichaam maakt en hoe makkelijker het wordt om op te staan en weer te gaan slapen.” Daarin hoeven we volgens haar niet te streng voor onszelf te zijn. Natuurlijk mag je er in het weekend best eens van afwijken, bijvoorbeeld na een feestje.

Om 5 uur uit bed?

Populair is ook de zogenaamde ‘5AM club’. Om 5 uur ’s ochtends opstaan zou allerlei voordelen hebben en je productiever maken dan anderen. “Zó vroeg opstaan hoeft totaal niet”, stelt Lienke. “Het kan zeker eens helpen om in één week een enorme switch te maken, maar 5 uur is voor mij ook hartstikke vroeg. Dat is voor bijna niemand haalbaar.”

Ze sluit af met een laatste tip. “Begin klein en weet: de ochtend duurt tot twaalf uur.”

Lienke de Jong schreef de Dear Good Morning Journal, die houvast biedt om te ontdekken welke ochtendroutine voor jou het beste werkt.

Libelle’s Lotte stond zeven dagen lang om 5 uur op. In onderstaande video neemt ze ons mee in die ervaring.