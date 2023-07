Steeds meer tieners slikken bewust een overdosis pijnstillers

De jongeren slikten ‘onschuldige’ medicijnen, zoals paracetamol en ibuprofen. Soms wel tientallen tabletten per keer, waardoor het duidelijk een bewuste actie was.

Verontrustende trend

Jarenlang lag het aantal meldingen tussen de 1000 en 1150, maar in 2021 steeg dit aantal naar 1512. Vorig jaar kwamen er 1439 meldingen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) binnen. Het aantal overdoses steeg voornamelijk onder meisjes in de leeftijd van dertien tot vijftien jaar. Dit zijn schokkende cijfers. Artsen van het NVIC en het UMC Utrecht maken zich dan ook zorgen over deze trend. Zij gaan meer onderzoek hiernaar doen.

Mogelijke oorzaken

“We denken dat dit een gevolg is van de verslechterde geestelijke gezondheid van jongeren. Maar er is nader onderzoek nodig om echt duidelijk te krijgen wat deze jongeren beweegt”, zegt Bas Oude Ophuis, kinder- en jeugdpsychiater van het UMC Utrecht. Hij is betrokken bij het vervolgonderzoek in samenwerking met de Universiteit Utrecht naar de mentale gezondheid van tieners.

Impulsieve actie

Bewust te veel pijnstillers nemen kan voor jongeren een manier zijn om met emotionele pijn, stress, depressie, angst of andere mentale gezondheidsproblemen om te gaan. Het kan voor hen een (tijdelijke) ontsnapping lijken uit hun moeilijkheden, maar hieraan kleven verschillende gezondheidsrisico’s. Aangezien het vaak om middelen gaat die in huis liggen, kan het een impulsieve actie zijn. “Omdat de overdoseringen vooral worden gedaan met middelen die op dat moment voorhanden zijn, gaat het vermoedelijk niet om zorgvuldig voorbereide handelingen”, vertelt intensivist-toxicoloog Dylan de Lange van het UMC Utrecht. Oude Ophuis beaamt dat: “Zo’n doelbewuste overdosering wil niet zeggen dat iemand echt dood wil. Maar het is natuurlijk wel zorgelijk: het geeft aan dat het niet goed gaat met het kind.”

Overdosis pijnstillers

Het is een akelig idee dat het flink fout kan gaan met veel verkochte middelen als paracetamol en ibuprofen, die je zonder recept bij de drogist kunt kopen. Ook huisarts Rutger Verhoeff is geschrokken van de cijfers: “Deze pijnstillers zijn alleen gevaarlijk bij een te hoge inname en te lang gebruik, zoals langer dan vier tot zes weken. Maar je moet pijnstillers echt niet zomaar slikken. Je krijgt dan bijwerkingen. Bij ontstekingsremmers, zoals ibuprofen, kun je last krijgen van maagklachten, bloedingen en nierfalen en paracetamol kan leverfalen veroorzaken.” In sommige gevallen heeft een overdosis zelfs een dodelijke afloop. Daarom luidt het advies altijd: houd je aan de aanbevolen dosis.

Professionele hulp inschakelen

Waar kunnen ouders (extra) op letten? Oude Ophuis: “Ga in gesprek met je kind, wees geïnteresseerd, verdiep je in wat hem of haar bezighoudt en wat er lastig is in het leven voor je kind. Als zelfmoordgedachten ter sprake komen, laat het er zijn, maak het niet weg.”

Als je het niet vertrouwt of wanneer het onvoldoende lukt om met je zoon of dochter in gesprek te komen, moet je aan de bel trekken. Maak je je zorgen om jezelf of om iemand anders? Dan kun je professionele hulp inschakelen, bijvoorbeeld via een vertrouwenspersoon op school, huisarts, psycholoog of een gespecialiseerde hulplijn voor mentale gezondheid.

Maak je je zorgen om iemand? Of heb je gedachten over zelfmoord en behoefte om met iemand te praten? Bel dan 0800-0113 of chat via 113.nl.

Er bestaan verschillende soorten pijnstillers die je zonder recept bij de drogist kunt kopen. Pas daarmee wel op. Dokter Rutger Verhoeff legt uit waarom je niet zomaar een pijnstiller moet nemen:

Bron: NVIC