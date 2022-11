Steephy (35): “Wie wil er nou een vrouw zonder tepels?”

Als je ernstig ziek bent of bent geweest, is seks het laatste waar je aan moet denken. Niet meer vrijen is niet de oplossing, aldus experts. “Ga kijken wat wél kan.”

Marlies Jansen Stocksy

“In de roman die ik las werd een heerlijke, heftige vrijpartij beschreven. Opeens moest ik verschrikkelijk huilen: dit is voor mij verleden tijd”, zegt Judith (47). Zij overleefde baarmoederhalskanker met een uitzaaiing naar de lymfeklieren dankzij de zwaarst mogelijke bestralingen. Maar elke dag wordt ze geconfronteerd met de gevolgen. Evelien (43) kreeg bijna anderhalf jaar geleden MS, een aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Aan het fantastische seksleven dat ze had met haar nieuwe partner, kwam abrupt een einde. “Ik kreeg uitvalsverschijnselen. Ik kon niet meer lopen en had gevoelsstoornissen vanaf mijn ribben tot mijn tenen. In mijn erogene zones had ik minder tot geen gevoel. Mijn huid reageerde ook niet meer op aanrakingen. We probeerden wel te vrijen, maar seks zonder dat je iets voelt, is heel naar.”

Rouwproces

Tijdens een chronische of ernstige ziekte draait het leven om overleven. De confrontatie met je sterfelijkheid is heftig. Henk Elzevier, seksuoloog en uroloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC): “Je bent vooral bezig met de behandelingen en seks verschuift naar de achtergrond. En als na afloop van het behandeltraject de eerste berichten goed zijn, is iedereen om je heen blij: je hebt het overleefd, geweldig! Jij wordt ook geacht blij te zijn, maar zo werkt het vaak niet. Je begint aan een rouwproces om alles wat er is gebeurd. En je zit met een totaal ander lichaam.” Behandelingen tegen kanker zoals chemo of bestraling laten vaak diepe sporen na. Elzevier: “Ex-patiënten hebben bijvoorbeeld last van enorme vermoeidheid.

Mannen kunnen misschien geen erectie meer krijgen, terwijl bij vrouwen de vagina nauwer kan zijn door gynae­cologische operaties, of door zenuwschade niet meer vochtig wordt. Dat laatste is ook lastiger als je vervroegd in de overgang bent gekomen. En door hormonale behandeling van borstkanker wordt de testosteronaanmaak platgelegd. Dan kan het brein wel zeggen: ik zou weer seks willen hebben, maar het vóelt niet zo.” Ook chronische ziekten of beperkingen hebben vaak grote gevolgen voor intimiteit en seks, weet Noortje Roussel, klinisch psycholoog-psychotherapeut en seksuoloog NVVS bij het Amsterdam UMC. Zo kunnen bij ­diabetes bloed­vaten beschadigd zijn, terwijl om licha­melijk opgewonden te raken een goede bloedtoevoer nodig is. Iemand met de ziekte van Parkinson kan last hebben van pijnlijke spierstijfheid, waardoor hij of zij seks als lastig of minder plezierig ervaart. Daarnaast kan het veranderde uiterlijk ook flink onzeker maken. Mensen voelen zich niet meer mooi, vinden het lastig zich weer bloot te geven.

Op slot

Judiths lichaam voelde na alle ingrijpende behandelingen niet meer als van haarzelf. “Vooral mijn onderlichaam, waar ze tijdens het behandeltraject voortdurend in hadden zitten ‘wroeten’ en kijken.” Judith had veel baat bij de behandelingen van een haptonoom. “Zij hielp mij het verdriet en de pijn te voelen over wat er allemaal was gebeurd. Ook hielp ze mij door aanrakingen weer in contact te komen met mijn lichaam.” Dankzij de haptonoom heeft Judith nadat ze haar nieuwe liefde leerde kennen het eerste halfjaar geweldige seks kunnen hebben. Daarna was het gedaan met de pret. Naast een immense vermoeidheid, kampt Judith met steeds meer klachten. “Door de ­bestraling zijn mijn blaas en darmen beschadigd. Ik heb altijd pijn, vooral in mijn buikgebied. En ­penetratie is nu onmogelijk, omdat mijn ­vagina is verkleefd. Ook is de huid op mijn buik ­beschadigd. Als mijn man mijn buik aanraakt, voelt het alsof hij over een brandwond aait. Een keer schreeuwde ik het uit van de pijn tijdens het vrijen. We schoten allebei op slot, durfden er nauwelijks over te praten.”

Daten: hóe dan? Steephy’s (35) relatie liep mede door haar ziekte stuk. “Toen ik single werd, dacht ik: welke man wil er nou een vrouw zonder tepels? Die geen gevoel meer heeft in haar borsten? Maar de eerste jongen met wie ik het bed deelde, was heel lief en geduldig. Hij begreep hoe spannend het voor mij was. Hij gaf mij het ­gevoel terug dat ik sensueel en sexy ben.” Steephy bracht bij het daten zo snel mogelijk ter sprake dat ze als gevolg van kanker veranderde borsten heeft. “Mannen reageren meestal rustig en respectvol: stoer dat je dit vertelt. Maar er zijn er ook die lomp reageren. Zo iemand is duidelijk geen relatiemateriaal voor mij. Ik wil met iemand zijn die me accepteert zoals ik ben. Dat zit bij mijn nieuwe liefde helemaal goed!”

Verbinding

Seksuoloog Henk Elzevier ziet veel verdriet bij patiënten en hun partners. “Het is zó lastig om dit onderwerp te bespreken. Partners willen elkaar niet belasten of teleurstellen. Misschien voelt de patiënt zich schuldig, en wil de partner zijn of haar seksualiteit niet opeisen omdat de ander het zo zwaar heeft. Ze spreken zich niet uit om de ander te beschermen en gaan van alles invullen voor elkaar.” Relaties veranderen ook vaak als een van ­beiden ziek is. Zo kan een partner in de verplegers­rol belanden. “En vrijwel altijd verdwijnt de ­intimiteit”, zegt Roussel. “Als ik vraag: ‘Wat doen jullie nog samen?’ dan is het: ‘Niets, ons leven draait om het ziekenhuis, ­pillen, moe zijn en zorgen.’ Intimiteit gaat over het fijn hebben samen, je verbonden voelen. Een leuk gesprek hebben, leuke dingen doen. Ga eerst dát weer terugbrengen, die seks komt later wel.” En stel dat vrijen niet meer zo nodig hoeft? Beide seksuologen horen het mensen geregeld zeggen in hun spreekkamer. “Sommigen menen dat oprecht”, zegt Roussel. “Maar het kan ook vermijding zijn, uit angst of onzekerheid.”

Toch is seks veel belangrijker dan vaak wordt gedacht, stelt ze. “Je geliefd voelen is goed voor je zelfwaardering, en uit onderzoek blijkt dat mensen met een fijn seksleven zich lichamelijk en mentaal beter voelen. En het draagt ook bij aan een betere relatie. Daarom is het aan te ­raden om te kijken wat wél mogelijk is.” Maar waar begin je, na zo’n turbulente tijd? Steephy (35) kreeg borstkanker en onderging chemo’s, bestraling en borstamputaties en had destijds tijdens het vrijen met haar toenmalige partner last van gedachten als ‘als we geen seks hebben, gaat hij bij me weg’ en ‘ik wil laten zien dat ik nog sexy ben.’ Henk Elzevier hoort dit vaak. “Om fijne seks te hebben en ­opgewonden te kunnen raken, is het belangrijk dat je kunt ontspannen. Daarom is het voor veel mensen een goed idee om naar een seksuo­loog te gaan, óók voor singles ­trouwens. Hij of zij helpt uitzoeken wat nodig is om je seksleven opnieuw vorm te geven.”

Zoenen

Roussel adviseert de druk rond bijvoorbeeld klaarkomen of penetreren eraf te halen en te onderzoeken wat andere mogelijkheden zijn om seksueel plezier te hebben. “Ga eens terug naar het begin, wat gebeurt er als je partner je op een rustige, niet seksuele manier streelt zonder verder te gaan? Als dat bevalt, kun je misschien een stapje verder gaan: strelen met kleren uit of een massage.” Judith en haar man zoeken het in intimiteit en zoenen. “We vallen elke avond tegen elkaar aan in slaap, dan ligt mijn hoofd op zijn borst. En ik doe van alles bij hém, als ik niet te moe ben. Vaak schreeuwt mijn lichaam dan ook ‘raak mij aan!’, maar dat kan dus niet. Gelukkig kan ik er meestal goed mee omgaan.” Steephy heeft ‘nieuwe’ borsten, zonder tepels. Het lukte haar vrij snel om haar veranderde lichaam te accepteren. “Gek genoeg ben ik over mijn uiterlijk zelfverzekerder dan ooit. Ik voel me nog steeds vrouw en mijn littekens herinneren mij eraan hoe sterk ik ben. Ik durf nu meer uit te proberen, zoals een nieuw standje. Juist vanwege het besef dat ik maar één leven heb, voel ik me vrijer om te doen wat ik wil.”

Praat erover

Het is belangrijk dat een arts of verpleegkundige het onderwerp seks al aansnijdt in de spreekkamer. Mensen beginnen er zelf niet over, terwijl erover praten de sleutel is tot oplossingen. Er zijn verschillende projecten om artsen en verpleegkundigen hier bewust van te maken en handvatten aan te reiken, zoals Roze Olifant van Borstkankervereniging Nederland.