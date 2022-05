We kunnen er haast niet meer omheen, want het probleem in de zorg wordt steeds groter. De zorgkosten lopen op en tegelijkertijd neemt de vraag naar zorg ook toe door de vergrijzing en personeelstekorten. Om met mogelijke oplossingen te komen, is in opdracht van Zorginstituut Nederland onderzoek gedaan onder de bevolking om te kijken hoe in de toekomst goede en betaalbare zorg haalbaar blijft.

Toegankelijke en betaalbare zorg

Uit dit onderzoek onder 2.000 Nederlanders blijkt dat bijna 70% van hen voorstander is van het anders organiseren van zorg om deze goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Maar uit ditzelfde onderzoek blijkt ook dat 40% van de ondervraagden vindt dat mensen met een ongezonde leefstijl meer zorgpremie zouden moeten betalen.

Meer zorgpremie voor ongezonde mensen

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ongezonde leefgewoontes invloed hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, diabetes en specifieke kankervormen. Om die reden vindt bijna 20% van de Nederlanders dat zij bij een zorgaanbieder voorrang moeten krijgen op mensen die er een ongezonde leefstijl op nahouden.

Meer zorgpremie als ‘boete’ is niet reëel

Is premiedifferentiatie, waarbij een verzekeraar voor dezelfde verzekering een wisselende premie vraagt aan verschillende risicogroepen, dan een realistische oplossing? “Nee”, zegt Koen Kuijper van Zorgwijzer. “En wel om de simpele reden dat het voor zorgverzekeraars of de overheid niet mogelijk is om te meten hoe ongezond iemand leeft.”

Korting als je niet rookt of veel beweegt

Bij de basisverzekering is dit al helemaal niet mogelijk. Wellicht dat dankzij innovaties premiedifferentiatie bij aanvullende verzekeringen in toekomst wel mogelijk wordt. “Bij een overlijdensrisicoverzekering kun je nu al korting krijgen als je niet rookt. Zoiets zou in theorie ook mogelijk moeten zijn bij een aanvullende zorgverzekering. Maar dit blijft ingewikkeld, aangezien je moet controleren of mensen echt niet roken.”

Verschillende zorgverzekeraars zijn al aan het testen met kortingen bij een gezonde levensstijl. Zo kun je bij a.s.r. Vitality punten verdienen door in beweging te zijn. Die punten kun je inwisselen voor beloningen. “Een ‘boete’ lijkt me onrealistisch, maar een korting op een aanvullende verzekering is wel degelijk mogelijk.”

Oplossing voor de lange termijn

Ook huisarts Rutger Verhoeff is van mening dat premiedifferentiatie niet de oplossing is. “Op de lange termijn is het beter om mensen weerbaar te maken”, zegt hij. “Er zijn grofweg drie zaken die daarbij een rol spelen: omgeving, competenties en motivatie.” Qua omgeving is het belangrijk om te kijken hoe mensen zich gedragen. En hoe is de supermarkt eigenlijk ingedeeld? Qua competenties moeten we volgens dokter Rutger leren gezond eten lekkerder te maken. Tot slot is het belangrijk om naar de motivatie te kijken. “Waarom wil je gezond eten? Is het bijvoorbeeld om een hartinfarct te voorkomen?”

Preventieve zorg

64% van de mensen is van mening dat de huisarts actiever moet zijn in het aanspreken van mensen die ongezond leven. Maar de overgrote meerderheid van maar liefst 80% vindt dat het maken van gezonde keuzes wel moet worden gestimuleerd. Dit kan door ongezonde snacks en frisdrank te weren op school of de btw op groente en fruit te verlagen. Kuijper: “Dit wordt ook wel preventieve zorg genoemd, zodat de daadwerkelijke zorgkosten in de toekomst deels voorkomen kunnen worden.”

Gezond oud worden willen we allemaal. Aan de hand van 4 V’s leggen Juul en Pien uit hoe je zo 10 jaar aan je leven kunt toevoegen:

Bron: Zorginstituut Nederland, Zorgwijzer