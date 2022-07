Daarom vertellen we je in dit artikel alles dat je moet weten over een stijve nek.

Thuiswerken

Het thuiswerken tijdens de pandemie had zo zijn voordelen, maar echt goed voor je lichaam was het niet. Het resultaat? Veel mensen kampten met een technische nek. Deze ontstaat door de hele dag een onnatuurlijke (werk)houding aan te nemen. “Onze spieren, botten en gewrichten zijn gemaakt om te bewegen. Als je langdurig in dezelfde houding zit, neemt de druk op de spieren toe”, legt fysiotherapeut Steffie Schoenmakers uit. “Met een slechtere doorbloeding tot gevolg, waardoor klachten ontwikkelen, zoals een stijve nek.”

Symptomen

Naast een pijnlijk gevoel in je nek, kun je bij een stijve nek ook last hebben van andere symptomen:

Een gespannen gevoel in je nek en/of schouders

Pijn die doortrekt naar je armen

Hoofdpijn vanuit je nek

Het gevoel hebben dat je spieren ‘te kort’ zijn

Een vermoeid gevoel in je nek

Plotselinge pijnscheut in je nek (torticollis)

Hoe lang duurt het?

In de meeste gevallen gaat een stijve nek na een aantal dagen al over, maar het kan soms twee tot zes weken aanhouden voordat de stijfheid in de nek helemaal weg is. Mochten jouw klachten niet over gaan of worden de klachten juist erger? Ga dan langs je huisarts of fysiotherapeut.

Oorzaken en gevolgen stijve nek

Oorzaken

Last van nekpijn of een stijve nek? Dan zijn een verkeerde houding, overbelasting of stress vaak de boosdoener. Die zorgen namelijk voor verkramping en vastzittende spieren. Met een vervelende en zeurende pijn als gevolg. Toch zijn dat niet de enige oorzaken van nekpijn, dit kan het ook zijn:

Gevolgen

Wanneer je een stijve nek niet onder handen neemt, kan dit uiteindelijk een slechte houding veroorzaken. Het probleem is dat veel mensen pas nadenken over hun manier van zitten en werken als ze nekpijn beginnen te krijgen. Maar dan ben je eigenlijk al te laat. Je houding verbeteren? Oefentherapeut Laura van Acker geeft tips voor de lange duur.

Stijve nek verhelpen

Op het moment dat je last hebt van een stijve nek, kun je niet bijzonder veel doen om dat stijve, pijnlijke gevoel helemaal weg te krijgen. Gelukkig zijn er wel een paar tips om de pijn wat te verzachten.

Tips om de pijn te verzachten

Warm houden

“Houd je nek goed warm. Warmte vermindert de ontsteking en versoepelt de bloedsomloop”, legt Schoenmakers uit. Doe een sjaal om of verwarm een “Houd je nek goed warm. Warmte vermindert de ontsteking en versoepelt de bloedsomloop”, legt Schoenmakers uit. Doe een sjaal om of verwarm een pittenzak en leg die een tijdje op je pijnlijke nek. “Ook een warme douche kan helpen.”

Blijf bewegen

Volgens de fysiotherapeute moet je extreem pijnlijke bewegingen voorkomen, maar voor de rest is blijven bewegen het beste medicijn. Hieronder geven we wat oefeningen die je kunt proberen.

Massage

Kijk je partner eens lief aan en vraag of hij of zij je nek even wilt masseren. “Een Kijk je partner eens lief aan en vraag of hij of zij je nek even wilt masseren. “Een ontspanningsmassage kan helpen je nekspieren te ontspannen en losser te maken.” Bovendien word je huid zo lekker warm, wat dus goed is voor de bloedsomloop.

Verander van houding

Die stijve nek is niet voor niets ontstaan, zegt Schoenmakers. Zorg voor een Die stijve nek is niet voor niets ontstaan, zegt Schoenmakers. Zorg voor een goede werkhouding en sta regelmatig op om een rondje te lopen. “Wanneer je te lang in één houding zit, kun je na verloop van tijd verhoogde spanning in je nek of schouders voelen.”

Oefeningen

Door voor je gaat werken en tijdens je pauzes standaard een paar oefeningen te doen, houd je je nekspieren soepel. Ook versterk je je spieren, wat nekpijn kan voorkomen of verminderen. Schoenmakers deelt drie simpele oefeningen:

Rekoefening

Ga rechtop op het puntje van je stoel zitten en houd je armen langs je lichaam. Knijp je schouderbladen samen en trek je kin naar achter, zodat je hoofd boven je lichaam is. Houd deze positie 30 seconden vast, terwijl je diep in- en uitademt. Herhaal dit drie tot vier keer.

Nekrotatie

“Door deze nekrotatie kun je vaststellen of er te veel spanning op je nek of schouders staat”, legt ze uit. Ga hiervoor rechtop zitten en draai je nek langzaam van links naar rechts. Voel terwijl je dit doet hoe je nek aanvoelt en wat je lichaam doet tijdens het draaien. Gaat je hoofd onbewust naar achter? Dan zit er te veel spanning op je nekspieren. Buig je juist naar voren? Dan zit er juist te veel spanning op je schouderspieren.

Hoofd kantelen

Ga rechtop zitten en laat je armen ontspannen langs je lichaam hangen. Leg je rechterhand onder je benen en beweeg je rechteroor naar je rechterschouder totdat je spanning voelt. Houd dit vijf tellen vast. Doe hetzelfde met je linkerkant.

Medicatie

Als de pijn zo hevig is dat je niet of nauwelijks meer kunt bewegen, kun je een paracetamol of ibuprofen innemen om te pijn te verlichten. Let op: neem de pijnstillers op een vast tijdstip in zodat de pijn niet telkens de kop op steekt. En houd je aan de maximale dosering per dag. Wordt de pijn na een paar dagen niet minder? Ga dan naar de huisarts of fysiotherapeut. Zij kunnen je verder helpen met van oefeningen, massages of medicatie.

De pijn snel verlichten? Deze simpele oefening helpt al tegen nekpijn:

